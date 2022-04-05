. Survivor'da gözyaşlarına boğuldu!
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Beyaz Gazete
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Survivor'da gözyaşlarına boğuldu!

Survivor All Star'daki ada konseyinde Acun Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü söyledi. "Açıklayamayacağım sıkıntılarım var" diyen Nagihan, gözyaşlarını tutamadı. Nagihan "Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum" dedi.

Ekleme: 5.04.2022 - 09:59 Güncelleme: 5.04.2022 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu.

NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.

Survivor'da gözyaşlarına boğuldu!

Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum" dedi.
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