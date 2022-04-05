. Survivor'da gözyaşlarına boğuldu!

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi heyecanı yaşandı. Ancak konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları damga vurdu.NAGİHAN GÖZYAŞLARINI TUTAMADIAcun Ilıcalı yaptığı açıklamada oyunlarda Nagihan'ın gergin görüldüğünü belirtti.Gözyaşlarına boğulan Nagihan yaptığı açıklamada, "Sakatlığımın vermiş olduğu psikolojik tramva var. Kendimle aslında savaşım, rakipler de çok güzel kullanıyor. Karşı takımdan itiraz eksik olmuyor. Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var. Bunları kendi içimde yaşıyorum" dedi.