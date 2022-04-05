. Seray Sever ikizlerin ismini açıkladı!
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Seray Sever ikizlerin ismini açıkladı!

Seray Sever'in karnı burnunda haline sosyal medyada beğeni yağıyor. Eray Sünbül ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever, 8 aylık hamile. İki kız bebek dünyaya getirecek olan Seray, dünyaya gelecek olan iki bebeğine vereceği ismi ve isimlerin hikayesini ilk kez açıkladı.

Ekleme: 5.04.2022 - 11:32 Güncelleme: 5.04.2022 - 11:33 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında nikah masasına oturan ve uzun zamandır bebek hayali kuran Seray Sever, şimdilerde 8 aylık hamile. Sosyal medya sayfasından paylaştığı hamilelik fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen Seray Sever, önümüzdeki haftalarda dünyaya gelecek bebeklerinin ismini açıkladı.

Seray Sever ikizlerin ismini açıkladı!

Seray Sever şu ifadeleri kullandı, "İkizlerden birinin ismi Sofia olacak. Eşim koydu. Biz tanışmadan önce bir 'görüntü' belirmiş ona. 'Çocuğum oluyor ve adını Sofia koyuyordum' diye anlatmıştı bana ilk tanıştığımızda. Diğer kızın ismini de ben koydum. Onun da adı Alya olacak. Harflerin enerjisine inanan biriyim. Baş harfi 'A' olsun istedim. Sofia duygusal bir isim, Alya ise daha kuvvetli, daha eril."

Bebeklerine kavuşmak için gün sayan Severi hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
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