. Seda Demir'den Yaprak Dökümü itirafı
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Seda Demir'den Yaprak Dökümü itirafı

Bir dönem yayınlanan ekranların sevilen dizisi Yaprak Dökümü’nün genç oyuncusu Seda Demir, konuk olduğu programda Yaprak Dökümüdizisinde çok sorun yaşadığını belirtti.

Ekleme: 5.04.2022 - 19:05 Güncelleme: 5.04.2022 - 19:07 / Editör: Ozge Selin
Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Sedef rolünü oynayan Seda Demir, TV8 ekranlarında yayınlanan magazin programına konuk oldu. Yaprak Dökümüdizisinin setinde yaşadığı sorunlardan dolayı çok ağladığını anlatan Demir, rol arkadaşı Bedia Ener hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı.

İlk oyunculuk deneyimini Yaprak Dökümü dizisinde yaşadığını söyleyen Demir, "İlk set deneyimim olduğu için Yaprak Dökümü'nde çok çektim.

İlk oyunculuk tecrübesi yaşadığım için insanların bana bakışı başka oldu. 4 ya da 5'inci setim olsaydı çok başka olabilirdi. Neslihan Atagül'ün seti çok başka bir yerdeydi ve sürekli bir arada olmamıza rağmen dışarıda çok görüşüyorduk.

Bir de Yusuf Atalı vardı. Diğer oyuncularla aramızda hep mesafe vardı. Bedia Ener de dahil. Annemi oynamasına rağmen aramızda hep bir mesafe vardı. Güven Hokna ve Bedia Ener'den yararlanmayı çok isterdim. İletişimimiz vardı ama samimi değildik. Neslihan'la şu an görüşmüyorum.

O zaman 22 yaşındaydım ve çok kırgınlıklarım oldu. Setten çıkıp eve gittiğimde çok ağladığım günler oldu. Yaprak Dökümü dizisinde destek yoktu. Sadece Mesude Erarslan bana destek oldu."

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