. Hailey Bieber hamile mi?
  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hailey Bieber hamile mi?

Hailey Bieber, 64'üncü Grammy Ödülleri'nde beyaz ve geniş kesim bir elbise tercih etti. Hal böyle olunca ünlü model hakkında 'hamile' iddiaları ortaya çıkmaya başladı. Peki bu iddialara Hailey Biber ne cevap verdi?

Ekleme: 5.04.2022 - 19:11 Güncelleme: 5.04.2022 - 19:13 / Editör: Ozge Selin
Gösteri dünyasının popüler çifti Hailey Baldwin (24) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (27), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda zor günler geçiren çiftten Baldwin, eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti. “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.

'O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ'
Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.

HAILEY HAMİLE Mİ?
Tüm bunları geride bırakan ünlü çift, son olarak Grammy Ödül Töreni'ne birlikte katıldı. Kırmızı halıda el ele poz veren Bieber çiftinden Kanadalı şarkıcı, bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Justin Bieber, sade bir elbise tercih eden eşi Hailey Bieber'ın aksine, ilginç tarzıyla dikkat çekti. Öte yandan törende beyaz uzun bir elbise tercih eden Hailey Baldwin'in göbeği gözden kaçmadı. Ünlü modelin hamile olduğu iddia edildi.

Hailey Bieber hamile mi?

Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Hailey Baldwin, bir magazin hesabına "Hamile değilim beni yalnız bırakın" şeklinde yorum yaparak iddialara son noktayı koydu.

Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı
'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden
Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı
Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Rusya 'ya bir yaptırım da İtalya'dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebek hayatını kaybetti!

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak