. Hailey Bieber hamile mi?

Gösteri dünyasının popüler çifti Hailey Baldwin (24) ile Kanadalı popçu Justin Bieber (27), evliliklerinde üçüncü yılı geride bıraktı. Mutlu birliktelikleri devam eden ikili, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmüyor.Geçtiğimiz haftalarda zor günler geçiren çiftten Baldwin, eşiyle kahvaltı ederken rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Ardından Instagram hesabından açıklama yapan ünlü isim, Perşembe sabahı eşimle kahvaltı yaparken felç benzeri belirtiler oluşmaya başladı ve acilen hastaneye ulaştırıldım” demişti. “Beynimde az miktarda oksijen eksikliğine neden olan çok küçük bir kan pıhtısı oluştuğunu gördüler, ancak vücudum bunu kendi kendine yendi ve birkaç saat içinde tamamen iyileştim” diyen Bieber, “Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi. Benimle ilgilenen tüm harika doktorlara ve hemşirelere çok minnettarım ve müteşekkirim! İyi dilek ve endişe ile ulaşan herkese, tüm destek ve sevgisi için teşekkür ederim” mesajını yazmıştı.'O ÇOK GÜÇLÜ BİRİ'Birkaç gün sonra eşinin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Justin Bieber ise “Hayat sizi devamlı şaşırtıyor. Çok fazla kontrol edemiyorsunuz” açıklamasında bulunmuştu. Eşinin sağlık durumunun daha iyiye gittiğini ama gerçekten korkutucu bir süreçten geçtiklerini “Durumu gayet iyi, o çok güçlü bir insan” sözleriyle dile getirmişti.HAILEY HAMİLE Mİ?Tüm bunları geride bırakan ünlü çift, son olarak Grammy Ödül Töreni'ne birlikte katıldı. Kırmızı halıda el ele poz veren Bieber çiftinden Kanadalı şarkıcı, bir ara karısının boynuna bir öpücük kondurmayı da ihmal etmedi. Justin Bieber, sade bir elbise tercih eden eşi Hailey Bieber'ın aksine, ilginç tarzıyla dikkat çekti. Öte yandan törende beyaz uzun bir elbise tercih eden Hailey Baldwin'in göbeği gözden kaçmadı. Ünlü modelin hamile olduğu iddia edildi.Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan Hailey Baldwin, bir magazin hesabına "Hamile değilim beni yalnız bırakın" şeklinde yorum yaparak iddialara son noktayı koydu.