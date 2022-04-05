Dizi arkadaşlığı aşka dönüştü!

Oyuncu Gülper Özdemir ile Mehmet Aykaç'ın 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisindeki arkadaşlığı aşka dönüştü. Karadeniz turunun ardından Batum'a tatile giden ikili, aşklarını ilan etti.

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın ve Devrim Saltoğlu’nun rol aldığı TRT 1’in iddialı yapımı 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin oyuncularından Gülper Özdemir, yeni yaşını sette kutlamıştı. Dizinin ekibi, Özdemir’e set arasında sürpriz yaparak pasta kesmişti.



Yapılan sürprizin kendisini çok mutlu ettiğini belirten oyuncu, "Bu projenin bende anlamı büyük, doğum günümün de bu zamana denk gelmesi beni çok mutlu etti, herkese teşekkür ediyorum" diye konuşmuştu.



SOLUĞU SİNOP'TA ALDI

Güzel oyuncu , dizinin sezon finalinin yapmasının ardından ise soluğu ailesinin Sinop’taki çiftliğinde almıştı. Sırtında sepet taşıyan oyuncu, hayvanlarla zaman geçirmiş; önümüzdeki sonrasında Bodrum ve Çeşme’ye giderek, deniz ve güneşin tadını çıkarma planı yapmıştı.



OYUNCULUĞA NASIL BAŞLADIĞINI ANLATTI

Gülper Özdemir, oyunculuğa nasıl başladığını şu sözlerle anlatmıştı:



"Frankfurt’ta öğrenciyken bir yandan garsonluk yapıyordum. O sırada Türk bir ajansın ekibiyle tanıştım. ‘Yüzün çok güzel, fotoğraflarını versene’ dediler. Ama sonra ne arayan oldu ne de soran. Üç sene geçti, artık New York’a gitmiştim. Bir cast direktörü o ajans üzerinden beni buldu. ‘Filinta’ isimli dizide başrol teklif ettiler. Tabii sektörü bilmediğim için ‘Çekimlere haftada bir gelebilirim’ dedim. Şartlarımız uymadı, üniversitemi yarıda bırakamazdım. Okulun bittiği sene Ay Yapım’dan haber geldi ve her şeyimi toplayıp İstanbul’a geldim.”



ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Gülper Özdemir'in dizideki rol arkadaşı Mehmet Aykaç ile arkadaşlığı aşka dönüştü. Oyuncuların, projenin final yapmasından sonra sevgili olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık üç aydır birlikte olduğu öğrenilen Özdemir ile Aykaç, aşklarını Instagram'dan ilan etti.



İlk zamanlar ilişkilerini saklayan ve gittikleri yerlerde ayrı ayrı paylaşım yapan oyuncular, Batum tatilinde sevgili olduklarını duyurdu. İkili, selfie yaptıkları kareyi sosyal medya hesaplarındaki sayfalarına taşıdı.



Özdemir ve Aykaç, Batum tatilinden önce ise Karadeniz turu yaptı.



SET ÇALIŞANLARI VE OYUNCULAR BERABER SÖYLEDİ

Öte yandan 'Kıbrıs Zafere Doğru' dizisinde 'Kemal Dereli' karakterini canlandıran Ahmet Kural çekime ara verdikleri sırada kamera karşısına geçip "Gesi Bağları" türküsünü set çalışanları ve oyuncu arkadaşlarıyla birlikte seslendirmişti. Ünlü oyuncuya Esat Gökhan Kanat, Mehmet Aykaç, Musab Ekici ve Ömer Turan'da eşlik etmişti.