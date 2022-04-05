. Cansu Dere'ye İspanya'da büyük ilgi
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Cansu Dere'ye İspanya'da büyük ilgi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinde 'Asya Yılmaz' karakterine hayat veren Cansu Dere İspanya’da gerçekleşen ödül törenine katıldı. Cansu Dere, Madrid’de büyük ilgi gördü.

Ekleme: 5.04.2022 - 19:01 Güncelleme: 5.04.2022 - 19:03 / Editör: Ozge Selin
İspanya’da 1951’den beri Sinema, tiyatro ve televizyon dallarında en iyilerin ödüllendirildiği Fotogramas de Plata’nın bu yılki ödül töreni, 4 Nisan’da Madrid'deki Eslava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

En iyilerin halk oylamasıyla seçildiği törende; Javier Badem, Penelope Cruz, Alba Flores, Pedro Almodovar gibi dünya starları ödül aldı.

Bu yıl 73’üncüsü gerçekleştirilen Fotogramas De Plata’da ödül gecesinde Cansu Dere, sahneye çıkarak dizi dalında ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü La Case De Papel dizisinin yıldızı Najwa Nimri’ye verdi.


Cansu Dere'ye İspanya'da büyük ilgi



Dere, sahnede anonsunu İspanyolca yapınca salonu dolduranlardan büyük alkış aldı. Cansu Dere ödül töreninde önde gelen isimlerle bir araya gelerek, gece boyunca sohbet etti.

Ödül töreni öncesi düzenlenen kırmızı halı etkinliğinde İspanyol basınından büyük ilgi gören Dere, hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirerek basından gelen soruları yanıtladı.

Tören için Madrid’e davet edilen Cansu Dere, böylesine önemli bir törene katılmaktan ve ödül vermekten büyük mutluluk ve onur duyduğunu söyledi.




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