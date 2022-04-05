. Burak Deniz-Didem Soydan aşkı yeniden!
  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Burak Deniz-Didem Soydan aşkı yeniden!

Adı 'Leyla ile Mecnun' dizisinin Leyla'sı Deniz Işın’la anılan Burak Deniz (31), eski aşkına döndü. Son dönemin en popüler oyuncularından olan Deniz, Didem Soydan (38) sorusuna bakın ne yanıt verdi...

Ekleme: 5.04.2022 - 09:47 Güncelleme: 5.04.2022 - 09:49 / Editör: Ozge Selin
Kasım 2021'de Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusunu cevaplamıştı.

"BİZ GERİ KAFALI MIYIZ?"
"Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yapan oyuncu, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle ilgili sessiz kalmayı tercih etmişti.

Didem Soydan ise "Burak ile ayrılığımızın sebebinin benim sosyal medyadan yaptığını paylaşımlardan kaynaklandığı haberleri yapıldı. Bunlar kesinlikle yalan. Kendisinin de dediği gibi. Biz o kadar geri kafalı insanlar değiliz. Özel hayatımızı konuşmuyoruz" demişti.

BAŞINI OMZUNA YASLADI
Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı 'Şahmeran' dizisinin çekimleri biten Deniz'in, aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu olan Deniz Işın’da bulduğu ddia edilmişti. Etiler’de bir kafede beş saat kalan ikili, çıkışta taksi beklerken objektife yansımıştı.

'Leyla ile Mecnun' dizisinde rol alan Deniz Işın’la arkadaş olduklarını söyleyen Deniz, "Hayatınızda kimse yok mu?" sorusuna, “Yok, bu ara hayatımda sadece iş var” yanıtını vermişti.

Mekan içinde samimi tavırlar sergileyen ikili, bindikleri takside de birbirinden uzak kalamamıştı. Deniz Işın, Cihangir’e doğru giden takside başını Burak Deniz’in omzuna yaslamıştı.

Burak Deniz-Didem Soydan aşkı yeniden!

"HER ŞEY GÖRDÜĞÜNÜZ GİBİ"
İlişkilerini geçtiğimiz aylarda noktalayan Burak Deniz ve Didem Soydan, ünlü mankenin Nişantaşı’ndaki evinin önünde görüntülendi.

“Barıştınız mı?” sorusuna “Her şey gördüğünüz gibi” yanıtını veren 31 yaşındaki oyuncu, tatile çıkacaklarını söyledi.
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim
Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor
Geri çekilen Rus ordusu için ilginç iddia: Kışlasına dönenler istifa ediyor
Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor!
2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları
FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya'ya yeni yaptırımlar olacak
PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor!
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Patates kızartması gibi kokuyor! Yolcu uçağını yemeklik yağ ile uçurdular

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Yaşlıları uyutup soyuyordu! Bakın nerede yakalandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Tedavide devrim yaratacak! Testlerine başlandı

Balıkesir'de dehşet evi!

Balıkesir'de dehşet evi!

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı

Ukrayna halkının 'ölümcül' tarifi! Rus askerleri neye uğradığını şaşırdı