. Ünlü çift balayında!

Sosyal medya içerik üreticisi Dila Tarkan, yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Dağhan Doğruer'le nikah masasına oturdu. Ünlü çifti bu özel gününde aileleri ve dostları yalnız bırakmadı.ATİNA'DA NİKAHDila Tarkan, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift bugün Yunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturdu.Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine giren çift renkli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. 29 yaşındaki Dila Tarkan, gelinlik yerine pantolon ve ceketten oluşan bir takım tercih etti.ÜNLÜ İSİMLER GÜZELLİK YARIŞINDAYunanistan'ın Atina şehrinde nikah masasına oturan ünlü çiftin düğününde, Yağmur Tanrısevsin, Merve Oflaz, Nazlı Kayı Sabancı, Şeyma Subaşı ve Sibil Çetinkaya gibi isimler adeta güzellik yarışına girdi.GELİNİN ÖNÜNE Mİ GEÇTİ?Şeyma Subaşı yakın arkadaşının düğünü için iddialı bir seçim yaptı. Subaşı'na 'Çok güzelsin' yorumlarının yanında 'Gelinden daha dikkat çekici olma yanlışı' yorumları da yapıldı.'HER ŞEY TAM BURADA BAŞLAMIŞTI'Öte yandan Dila Tarkan, Sevgililer Günü'nde Miami'de evlilik teklifi almıştı. Sevgilisinin teklifine 'evet' diyen Tarkan, o anları 'Her şey tam burada başlamıştı' notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.MALDIVLER'DE BALAYIPazartesi İstanbul'a dönen çift balayına çıktı. İkili aşk adası Maldivler'e gitti. Genç karı-koca, adanın en pahalı otellerinden olan The St. Regis Maldivler'de kalıyor.