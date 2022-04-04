Max Barskih Ukrayna ordusuna katıldı

32 yaşındaki şarkıcı Max Barskih ülkesinin ordusuna katıldığını duyurdu. Max Barskih, şarkılarının Rusya'da çalınmasını da yasakladığını belirtti.

Dünyaca ünlü Ukraynalı şarkıcı Max Barshkih ülkesinin ordusuna katıldığını açıkladı.



Bir video yayınlanan Barskih, "Yarından itibaren silah eğitimi başlıyor. Kim düşünebilirdi ki? Bir ay önce elimde mikrofon vardı ama şimdi zaman değişti.



Söylesenize nasıl zaferimizi kutlayacağız? Fikriniz var mı? Yorumlara yazın" ifadelerini kullandı.



Öte yandan ünlü şarkıcı şarkılarının Rusya'da çalınmasını yasakladı.



Barskih, "Resmi olarak duyuruyorum. Benim şarkılarımın Rusya'da herhangi bir radyoda, televizyon kanalında, filmde ya da dizide kullanılmasını yasaklıyorum.



Tüm anlaşmalarımı iptal ediyorum... Tüm Ukraynalı sanatçılara da bunu yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.



