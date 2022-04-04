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Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler'de!

Hadise, nişanlısı Mehmet Dinçerler ile Maldivler tatiline çıktı.

Ekleme: 4.04.2022 - 10:59 Güncelleme: 4.04.2022 - 11:00 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.

GECESİ 50 BİN TL
Evlilik hazırlığı yapan çift, Maldivler'de geceliği 50 bin TL'lik otelde tatil yapıyor. Maldivler'de birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler'de!

Nişanlısını alıp ön balayına çıkan Hadise, bir post paylaşımıyla tatili bedavaya getirdi.

Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler'de!

KIZI İSTEDİ
Geleneklerine bağlı kalan çift, kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

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