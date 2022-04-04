. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in Maldivler'de!

Ünlü şarkıcı Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart tarihinde aile arasında yapılan bir törenle nişanlanmıştı.GECESİ 50 BİN TLEvlilik hazırlığı yapan çift, Maldivler'de geceliği 50 bin TL'lik otelde tatil yapıyor. Maldivler'de birbirine poz veren Hadise ile Mehmet ikilisine yorum yağdı.Nişanlısını alıp ön balayına çıkan Hadise, bir post paylaşımıyla tatili bedavaya getirdi.KIZI İSTEDİGeleneklerine bağlı kalan çift, kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.