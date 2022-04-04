. Esra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması
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Esra Bilgiç'ten 'Süslü Korkuluk' açıklaması

Esra Bilgiç’in Çağatay Ulusoy’un başrolünü üstlendiği ‘Süslü Korkuluk’ isimli diziden ücret nedeniyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Çıkan iddiaların ardından Esra Bilgiç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yayınladı.

Ekleme: 4.04.2022 - 21:18 Güncelleme: 4.04.2022 - 21:20 / Editör: Ozge Selin
Süslü Korkuluk dizisinden ayrıldığını açıklayan Esra Bilgiç sessizliğini bozdu.

Bilgiç ortaya atılan "2 kez ücretine zam istedi" haberlerinin gerçeğini yansıtmadığını sözlerine ekleyerek sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bilgiç, "Önüme koyulan her teklife evet demek, şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim.

Zaten imza atmadığım, yani resmi olarak kadrosunda bulunmadığım bir projeden sözleşme şartlarını uygun bulmadığım için çekildim.

Bir Hukuk Fakültesi öğrencisi olarak altına imza atacağım her sözleşmeyi ayrıca önemsiyorum. Bu kararımın tüm oyuncu arkadaşlarıma ve değerli büyüklerime cesaret vermesini temenni ederim. Sevgiler, Esra." dedi.

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