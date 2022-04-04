Ece Çeşmioğlu Doğum anını paylaştı!
Geçtiğimiz yaz sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları Zeynep geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çeşmioğlu, doğum anına ait kareyi ilk kez paylaştı.
Geçtiğimiz yaz sade bir tören ile nikah masasına oturan oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin, geçtiğimiz haftalarda kızları Zeynep dünyaya geldi.
Ece Çeşmioğlu kızının doğum anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesanından, takipçileriyle paylaştı.
Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, Mucize Doktor dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.
Ece Çeşmioğlu kızının doğum anında çekilen fotoğraflarını Instagram hesanından, takipçileriyle paylaştı.
Duygusal anların yaşandığı fotoğraflarda, Mucize Doktor dizisindeki performansıyla kendine hayran bırakan başarılı oyuncu Taner Ölmez'in gözyaşlarını tutamaması dikkatlerden kaçmadı.