. Ece Çeşmioğlu Doğum anını paylaştı!

Geçtiğimiz yaz sade bir törenle dünyaevine giren oyuncu Ece Çeşmioğlu ve Taner Ölmez çiftinin kızları Zeynep geçtiğimiz günlerde dünyaya gelmişti. Çeşmioğlu, doğum anına ait kareyi ilk kez paylaştı.