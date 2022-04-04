Ceren Hindistan'dan itiraf dolu paylaşımlar!

Ceren Hindistan, eski eşi Ümit Aslan’ın eski sevgilisi Merve Akdoğan’ın itiraflarını yayınladı.

Ceren Hindistan, 2018 yılında olaylı bir şekilde ayrıldığı Ümit Aslan'ın eski sevgilisinin itiraf mesajlarını Instagram'dan yayınladı. Yedi aylık hamileyken şiddet gördüğünü söyleyen Hindistan, kendisi gibi şiddet mağduru Merve Akdoğan'ın paylaşımlarını paylaştı. Aslan'ın tüm hayatının yalandan ibaret olduğunu savunan Akdoğan'ın dayak yemesine rağmen onu affettiğini yazması dikkat çekti.



Hindistan ise “Yedi senedir uğraşıyor, ben de susmadan cevap veriyorum. Öldürtürlerse Bergen gibi filmimi çekin, vasiyetimdir” ifadeleriyle şaşırttı.