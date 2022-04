Burcu Kıratlı'dan evlilik açıklaması!

Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanmaya hazırlanan oyuncu Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün Etiler'de bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasıyla ilgili sorular karşısında dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2019'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuştu. Dokuz ay evli kalan çift, ani bir kararla boşanmış; ayrılığa Burcu Kıratlı'nın kıskançlık krizlerinin neden olduğu iddia edildi. Birbirlerinden uzak kalmaya 20 gün dayanabilen ünlü ikili, yeniden bir araya gelmiş ve Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuştu.



Çok geçmeden Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile evleri ayırdıklarını açıklamıştı. 'Şu anda evlilik çıkmazındayız' diyen 39 yaşındaki Akçıl, sözlerini şöyle sürdürmüştü:



'Her evlilikte yaşanabilecek krizler bunlar. Her gün konuşuyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ben şu anda ikinci nikâh öncesi taşındığım 4. Levent'teki büyük daireyi Burcu'ya bıraktım, kendim ayrı bir yere geçtim. Ama sonuçta ne karar alırız şu anda bilmiyorum. Bu boşanma da olabilir, tekrar aynı çatı altında evliliğe devam etmek de olabilir. Burcu, iki kez âşık olup evlendiğim kadın. Bendeki yeri tartışılmaz. İkinci kez evlenecek kadar değer verdiğim bir kadın.'



'ASLA ALDATMA YOK'

Burcu Kıratlı, konuyla ilgili olarak 'Evet, şu an bir boşanma durumumuz var ama beklemedeyiz. Asla aldatma yok. Araya üçüncü kişiler girdi. Bizim derdimiz tamamen kendimizle. Derdimiz de iki kişilik, kavgamız da iki kişilik, aşkımız da iki kişilik. Birbirimize çok ağır yaşattığımız bir şey yok. Sadece bekliyoruz. Sonucunu da yakında göreceğiz' demişti.



Kıratlı, daha sonra ise Bebek'te bir mekandan çıkarken kameralara yansımış; gazetecilerin, 'Sinan Akçıl ile ile ikinci kez boşanma aşamasına geldiniz. Bunun sebebinin üçüncü bir kişi olduğu söyleniyor. Doğru mu?' sorusuna 'Öyle bir şey kesinlikle yok. İki medeni insan gibi boşanma kararı aldık. Hala aynı sitede altlı üstlü oturuyoruz. Aramızda geçen kötü bir olay yok' cevabını vermişti.



'DAVALAR AÇILDI, BOŞANIYORUZ'

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan filmin galasında görüntülenen Sinan Akçıl da, 'Davalar açıldı, boşanıyoruz. Artık resmileşti, umarım ikimiz içinde hayırlısı olur' açıklamasını yapmıştı.



Burcu Kıratlı, tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz gece Etiler'de bulunan bir çorbacı çıkışı objektiflere takıldı.



'SEYİRCİNİN ALKIŞI BANA İYİ GELİR DİYE DÜŞÜNDÜM'

Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kıratlı, 'Çok hastayım, tiyatro oyunum vardı çıkışta da iyi gelsin diye çorba içmeye geldim. Seyircinin alkışı bana iyi gelir diye düşünmüştüm, seyircim beni az da olsa iyileştirdi' diye konuştu.



Projelerinden de bahseden oyuncu, 'Tiyatro devam ediyor şu an, geri dönüşler çok güzel, memnunuz. Bir dizi projem olabilir, bakalım. Eğer olursa televizyona olacak bir proje' dedi.



'HALA BOŞANMADIM'

Kıratlı, geçtiğimiz günlerde adının Avukat Nail Gönenli ile anılmasını hatırlatan muhabirlere, 'Nail benim 10 senelik arkadaşım. Asla böyle bir şey olamaz, ben hala evli bir kadınım arkadaşlar. Böyle bir şey asla yapmam. Sonuçta hala boşanmadım, ben asla böyle bir şeyi yapmam' cevabını verdi.



Gazetecilerin 'Sinan Bey baba olma isteğini askıya aldığını söylemişti, tekrardan da bir barışma olur mu?' sorusu karşısında ise Kıratlı, 'Benimle birlikte olamayacağına göre böyle bir şey demesi gayet normal' diyerek tekrardan barışma sorularını yanıtsız bıraktı.



Öte yandan Sinan Akçıl, önceki günlerde Adıyaman Park AVM'nin dördüncü yılında sahne almıştı. Adıyamanlı sevenlerine müzik ziyafeti sunan ünlü şarkıcı, konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.



'BABA OLMA HAYALLERİM VARDI'

Daha önce 'Ayrılık nedeni çocuk mu?' sorularına, 'Ben çocuk çok istiyorum biliyorsunuz, baba olmak istiyorum' diye cevap veren Akçıl, sahnede seyircilere 'Benim aşkım sizsiniz, aşk yok artık' diye bağırması hatırlatılınca, 'Ben izleyicime, dinleyicime aşığım artık. Baba olma hayallerim vardı biliyorsunuz, onu da erteledim' cevabını vermişti.



'BEBEĞİMİZE BAKTIĞIMIZ İÇİN GELEMİYOR OLMAMIZ LAZIMDI'

Kıratlı ve Akçıl, Kasım 2021'de ise bir ödül töreninde birlikte kameraların karşısına geçmişti. Şarkıcı, 'Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte' diyerek imalı bir açıklama yapmıştı.