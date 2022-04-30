. Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi
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Yağmur Tanrısevsin Müjdeyi Verdi

Son olarak 'Kalp Yarası' adlı dizide rol alan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Nişantaşı'nda tek başına görüntülendi. Tanrısevsin, hayranlarına müjdeli haberi verdi. İşte detaylar...

Ekleme: 30.04.2022 - 23:08 Güncelleme: 30.04.2022 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Kariyerine dair açıklamalarda buluanan Yağmur Tanrısevsin, "İsmini veremeyeceğim bir sinema filminde rol alacağım. Yaz aylarında çekimleri başlayacak. Partnerim henüz netleşmedi" diyerek sevenlerine müjdeyi verdi.

Yağmur Tanrısevsin'in, geçtiğimiz ekim ayında yeniden açılan AKM'nin bazı seramiklerini yaptığı ortaya çıkmıştı.

SERGİ SÜRPRİZİ

Bu hobisinden bahseden Tanrısevsin, "Çocukluğumda boya ve resim ile aram çok iyiydi. Zaten bu yeteneğimi Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden mezun olarak gösterdim. Yakın zamanda sergi projem olacak" ifadelerini kullandı.
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