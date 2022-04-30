Yağmur Tanrısevsin'den olay açıkmalar!

Elele dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Yağmur Tanrısevsin “Adaletsizlik ve haksızlık, hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor" dedi.

Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısının kapağında yer aldı. Ünlü oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:



'İÇİMDEN BİR GÜÇ ÇIKIYOR'



"Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir."



31 yaşındaki güzel, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” ifadelerini kullandı.



'AŞKTA BENCİLLİK OLMAMASI GEREK'



Tanrısevsin, “Hangi tür davranışlar o kişiden uzaklaşmanıza sebep olur?” sorusuna, "Kendini çok özel ve değerli görüp, başka insanları sahip olduklarından ya da olamadıklarından dolayı küçümseyenlerden koşarak uzaklaşabilirim" yanıtını verdi.



Ünlü oyuncu, aşkta asla olmaması gereken şeyleri ise şöyle sıraladı:

"Bencillik ve haksızlık olmaması gerekenler. Paylaşım, paylaşabilmek ise olmazsa olmaz benim için. Bunun aşkı ve heyecanı devam ettirdiğini düşünüyorum."



