. Yağmur Tanrısevsin'den olay açıkmalar!
  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yağmur Tanrısevsin'den olay açıkmalar!

Elele dergisinin mayıs sayısının kapağında yer alan Yağmur Tanrısevsin “Adaletsizlik ve haksızlık, hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor" dedi.

Ekleme: 30.04.2022 - 00:44 Güncelleme: 30.04.2022 - 00:47 / Editör: Ozge Selin
Yağmur Tanrısevsin, Elele dergisinin mayıs sayısının kapağında yer aldı. Ünlü oyuncu, hayattaki değerlerini şöyle anlattı:

'İÇİMDEN BİR GÜÇ ÇIKIYOR'

"Adaletsizlik ve haksızlık benim hiç tahammül edemediğim bir şey. Bana ya da başkalarına fark etmez. O zaman içimden bir güç çıkıyor; ortalığı kasıp kavurabileceğim. Beni iyi tanıyan herkes, en değer verdiğim şeyin bu olduğunu bilir."

31 yaşındaki güzel, mesleki motivasyonu hakkında “Heyecanlandığım bir karakter ve proje ile karşılaştığımda motivasyonum çok yükseliyor. O zaman başka bir motivasyon aracına ihtiyaç duymuyorum aslında” ifadelerini kullandı.

'AŞKTA BENCİLLİK OLMAMASI GEREK'

Tanrısevsin, “Hangi tür davranışlar o kişiden uzaklaşmanıza sebep olur?” sorusuna, "Kendini çok özel ve değerli görüp, başka insanları sahip olduklarından ya da olamadıklarından dolayı küçümseyenlerden koşarak uzaklaşabilirim" yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, aşkta asla olmaması gereken şeyleri ise şöyle sıraladı:
"Bencillik ve haksızlık olmaması gerekenler. Paylaşım, paylaşabilmek ise olmazsa olmaz benim için. Bunun aşkı ve heyecanı devam ettirdiğini düşünüyorum."

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat
Prof.Dr. Ersan Şen: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yeterli kapasitesi yok!
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye’nin 58'inci havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun
Fenerbahçe 3 golle 3 puanı aldı! Kanarya'dan üst üste 7. galibiyet...
29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! CHP ve HDP'den 14 milletvekili var
Alpay Özalan foyasını ortaya çıkardı! CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndü
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam'ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Gaziantep'i kana bulayacaklardı! Eylem hazırlığındaki 9 terörist yakalandı
Rus tanklarındaki ölümcül kusur! 'Yürüyen tabutlar' felakete sürüklüyor
Pegasus çalışanlarının alkol sofrasındaki görüntüleri tepki çekmişti! Başsavcılıktan harekete geçti!
PKK'ya üst düzey darbe: Reber kod adlı Semih Sayılğan etkisiz hale getirildi!
İstanbul Tuzla'da fabrika yangını: Patlamalar yaşandı! 3 çalışan hayatını kaybetti
Avrupa İstatistik Ofisi kritik verileri açıkladı: En ucuz enerji Türkiye'de!
Anadolu'da sebze fiyatları İstanbul'un yarı fiyatına
Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Emekliler dikkat! Bayram ikramiyesiyle ilgili önemli uyarı!

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Kuyumculardan altına yatırım yapacaklara öneri! 'Şu anda almak...

Instagram'da beklenen oluyor!

Instagram'da beklenen oluyor!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

2022'nin ilk güneş tutulması için geri sayım başladı!

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Bakanlık duyurdu: 2 bin lira ikramiye hesaplarda

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi

Dudak uçuklatan talep! Ülkeden 115 milyon euro istedi