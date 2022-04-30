Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe kaza yaptı! 'Sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttu'

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe’den hayranlarını endişelendiren bir haber geldi. Tilbe, Maltepe’de otomobiliyle bir kazaya karıştı. Yıldız Tilbe’nin çarpıştığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonrası aracından inen ünlü şarkıcı, motosikletlinin yanına gitti. Motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken görgü tanığı olan bir kişi Tilbe’nin üzgün bir halinin olduğunu, Tilbe’nin motosiklet sürücüsünün başında durduğunu ve hatta sonuna kadar başını kolunun üstünde tuttuğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin karıştığı feci kaza öğle saatlerinde Maltepe İdealtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şarkıcı Yıldız Tilbe, otomobiliyle Büyüktur Yolu sokaktan çıkıp Bağdat Caddesi'ne girdiği sırada, Kadıköy istikametine doğru ilerleyen motosikletliyle çarpıştı.



MOTOSİKLETLİNİN YANINA KOŞTU



Kazanın ardından otomobilinden inen Tilbe, yere düşen motosikletlinin yanına koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yıldız Tilbe motosiklet sürücüsü ambulansa bindirilene kadar yanından ayrılmadı. Kazada hafif şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Tilbe'nin polis merkezine gidip ifade verdiği öğrenildi.



"SONRADAN GÖRDÜM, 'YILDIZ TİLBE HANIM' DEDİLER"



Kazayı gören Dursun Kaya, "Kadıköy istikametine giden motosiklet, kırmızı ışıkta geçmeye çalışırken araç da dönüyordu. Sürücüyü gördüm kadındı ama kim olduğunu bilmiyordum. Ambulansı aradık. Üzgün bir hali vardı. Yıldız Tilbe olduğunu yine bilmiyordum. Sonradan gördüm Yıldız Tilbe hanım dediler. Yıldız Tilbe de başında gitti. Hatta sonuna kadar da başını kolunun üstünde tuttu." dedi.



