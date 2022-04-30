Tuba Ünsal'dan 'Adı Aylin' açıklaması

Ayşe Kulin’in çok satan romanı 'Adı Aylin'i sahneye koyan Tuba Ünsal, gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı Ece Sükan ile Bebek'te görüntülenen oyuncu, aylar önce prömiyerini yaptığı ancak devamının gelmediği oyunu hakkında konuştu.

Tuba Ünsal'ın yapımcılığını üstlenip, başrolünde yer aldığı ve hazırlıkları üç yıl süren Ayşe Kulin'in romanıyla aynı adı taşıyan tiyatro oyunu 'Adı Aylin', geçtiğimiz şubat ayında perde açmıştı.



Oyuncusundan teknik ekibine büyük bir kadroyla çalıştığını anlatan Ünsal, oyunun hazırlığının üç yıl sürdüğünü, aynı zamanda bir yapımcı olmanın zorluklarıyla mücadele ettiğini basın mensuplarına anlatmıştı.



Oyuncu, "Benim için enteresan bir durum, beş yıl oldu haklarını alalı ve o süreç içinde kadın yapımcı olarak son düzlükte de oyuncu olarak zorlu süreçten geçtim. Bugün seyirciye emanet edecek olmanın verdiği büyük bir sevinç, hüzün ve burukluk var. Tüm oyuncu arkadaşlarımın büyük katkısı var. Güzel bir maceraydı, hepimiz heyecanlıyız. Hazırlık üç sene sürdü, yaklaşık 3.5 aydır provadayız. Arkamızda koca bir dans ve müzik ekibi var. Sahnede büyük bir şov izleyiciyi bekliyor" demişti.

"YOLUM ÇOK AYDINLIK OLMADI"



Ünsal, yapımcı olmanın zorluklarıyla alakalı da "Bir kadın olarak bu coğrafyada yenilikçi, sınırlarını genişleten, işler yaparken yolunuz aydınlık olmuyor. O yüzden desteklerin olması çok önemli. Benim yolum da çok aydınlık olmadı. Zorlu bir tecrübeydi gerçekten ekipteki herkesten asistanından makyözüne kadar herkesin katkısı çok önemliydi. Benim için zorlu macera provalara girdikten sonra bitti ve yolum ondan sonra aydınlanmaya başladı ve tünelin ışındaki ışığı bu ekiple bir araya gelince gördüm" ifadelerini kullanmıştı.



INSTAGRAM'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI



Galada herkese teşekkür eden oyuncu, Instagram'da ise "Karşıma çıkan her zorlukta bir umut görebilmeyi öğrenen, zorluklar karşısında coşkumu kaybetmeden yaşayabilme cesareti gösteren 'Ben'e teşekkür ederim" diyerek, duygularını ifade etmişti.





AYŞE KULİN'İN SÖZLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU



Oyun öncesi Ayşe Kulin'le bir araya gelen Tuba Ünsal'ın, ünlü yazarın kendisi hakkında kullandığı sözler üzerine duygulanıp gözlerinin dolması dikkat çekti. Kulin, "Bir Aylin duruyor yanımda çünkü onun kadar azimli. O kadar zor ki müzikali sahneye koymak birçok etkin bir arada. 'Dizi veya film yap' dedik ama ısrar etti dedim ki 'Nereden bulacak sponsor falan?' O kadar azimli ki Aylin'e hem fiziken hem ruhu girmiş gibi..." demişti.



Ünlü yazar, sözlerine; "Direndi, dayandı, buldu ve yaptı. Ona hayranlığım sonsuz. Ben de onun üniformalarını kıskandığım için bunu giydim ve geldim. Cesur olanları, sizin gibileri çok takdir ediyorum" diye devam etmişti.



'EVİNİ İPOTEK ETTİRDİ' İDDİASI



Öte yandan oyunun prodüksiyonu için 4 milyon TL harcayan oyuncunun, bankadan kredi çektiği öğrenilmişti. Tuba Ünsal'ın kredi karşılığında da evini ipotek ettirdiği iddia edilmişti.



Kredi çekerek tiyatro oyunu için bütçe sağladığını belirten Tuba Ünsal, konuyla ilgili; "Profesyonel bir iş kadınıyım. Yaklaşık sekiz senedir kendi yapım şirketimde film ve tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Tiyatrodan kazandığım parayı, yine tiyatroya yatırdım. İnsanlar bu yüzden bana deli gözüyle baktı. Ama bu benim mutlu olduğum şeylerden biri" demişti.



OYUN ERTELENDİ



'Adı Aylin', galanın ardından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Ünsal, 4 milyon TL’ye mal olan oyunu, bu eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı.



'İPTAL Mİ OLDU?' SORUSUNA TUBA'DAN YANIT



Tüm bu yaşananların Tuba Ünsal, geçtiğimiz akşam yakın arkadaşı manken Ece Sükan ile Bebek'te görüntülendi. Eğlendikleri mekan çıkışı yemek yiyen ikili çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



40 yaşındaki Ünsal, muhabirlerin “Adı Aylin tiyatrosunun prömiyeri yapıldı ama devamı gelmedi eleştirilerden sonra. İptal mi oldu acaba proje?” sorusuna yanıt verdi.



Oyunun hem yapımcısı hem de başrolü olan ünlü isim, “Gelecek tabii ki, sponsor ile ilgili de bir sorun olmadı. Ayşe Kulin ile de sıkıntı yok her hafta konuşuyoruz, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.