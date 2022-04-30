Şafak Sezer'den Berdan Mardini'ye teklif!

Şafak Sezer ve Berdan Mardini önceki akşam Bahçeşehir'de iftarda bir araya geldi. Bahçesinde büyük bir iftar masası kuran Mardini’nin Şafak Sezer'le olan keyifli sohbeti objektiflere yansıdı.

Esprilerin havada uçuştuğu iftar buluşmasında Berdan Mardini ve Şafak Sezer, sürpriz bir düete imza atarak, kulakların pasını sildi.



Evinin içerisine kurduğu sahnede Şafak Sezer'le birlikte türkü söyleye Mardini, “Şafak komşum. Sık sık burada bir araya gelerek, beraber şarkılar söyleriz. Tüm içtenliğimle söylüyorum ki sesi çok iyi. Yakın zamanda beraber düet yapıp, şarkı çıkartabiliriz' dedi.



'BERDAN'IN YERİ AYRI'



'Kolpaçino' serisinin yıldızı Şafak Sezer ise “Berdan'ı yeri ayrı bende. Keke 'İftar var' dedi, geldim. Birlikte hem güzel bir şarkı çıkartacağız, hem yeni filmimde ona yer vereceğim' şeklinde konuştu.



