. Özkan Uğur'dan sevenlerine kötü haber
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Beyaz Gazete
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Özkan Uğur'dan sevenlerine kötü haber

MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur, daha önce iki kez kanser hastalığını yenmişti. Özkan Uğur, şimdi ise sevenlerine kötü bir haber verdi.

Ekleme: 30.04.2022 - 00:30 Güncelleme: 30.04.2022 - 00:32 / Editör: Ozge Selin
Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim.

İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.

2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, sağlık durumunu Instagram paylaşımı ile duyurdu:

"Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor.

Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."

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