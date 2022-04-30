. Özge Özpirinçci isyan etti!

Oyuncu Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk çiftinin kızları ‘Mercan’ geçen aralıkta dünyaya gelmişti.Yeniköy’de oturan çift önceki gün trafikte korna çalanlara isyan etti.Özge, “Arabalarınızı, motorlarınızı bağırta bağırta şehrin içinde kullanmayın. Sahil yolunda bir ışıktan bir ışığa arabanızın motorunu bağırtmayın. Çocuk uyuyor” diye kızdı.