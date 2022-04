Kenan İmirzalıoğlu özür diledi!

Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal, ikinci kızlarını kucaklarına almak için gün sayıyor. Etiler’de objektiflere yansıyan İmirzalıoğlu, basın mensuplarının röportaj yapmasını engellemek için aracı yolun ortasına bırakan şoförü nedeniyle zor anlar yaşadı.

2016'da Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal (34) ile Kenan İmirzalıoğlu (47), 2020'de kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti. Geçtiğimiz haftalarda ünlü oyuncuların bir kızları daha olacağı ortaya çıkmıştı.



AİLECE YÜRÜYÜŞ



İkinci bebeklerinin adını henüz açıklamayan ve doğum için gün sayan ünlü çiftten Kobal, eşi ve kızıyla yürüyüş yaparken çekilen fotoğrafı, Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu, siyah-beyaz fotoğrafı, Satin Jackets'in 'You Make Me Feel Good' adlı şarkısı eşliğinde yayınlamıştı.



Sinem ve Kenan, son olarak oğulları Kurt Efe dünyaya gelen Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çiftini ziyaret etmişti. Oyuncu çift, gazetecilerin soruları üzerine, "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım" ifadelerini kullanmıştı. Karnı burnunda objektiflere yansıyan sekiz aylık hamile Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda" diyerek, hastaneye giriş yapmıştı.





"SİZİN İÇİN Mİ BU REZALET?"



Son olarak dijital platformda yayınlanan 'Alef' dizisinde rol alan, şimdilerde 'Kim Milyoner Olmak İster' adlı bilgi yarışmasında sunuculuk görevini üstlenen Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler’de bir mekan çıkışı görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen yakışıklı oyuncu, çıkış kapısında şoförüne sinirlendirdi. İmirzalıoğlu’nun çıkış yapmasını bekleyen şoförü, aracı yolun ortasına bırakıp, trafiğin durmasına neden oldu.



47 yaşındaki oyuncunun araca bindiğini gören mağdur vatandaşlar, İmirzalıoğlu’nun yanına gelerek, şu sözlerle tepki gösterdiler:



Sizin için mi bu rezalet? Trafiğin haline bakın! Müsaade edin, yol kapanıyor.



"YARDIMCIMA GEREKEN UYARIYI YAPACAĞIM"



Kenan İmirzalıoğlu, şoförünün davranışı için vatandaşlardan özür dileyip, yolu açtırdı. Ünlü oyuncu, olayı takip eden muhabirlere dönerek, "Benimle alakası olmadığını gördünüz. Ben gereken uyarıyı yapacağım zaten yardımcıma" şeklinde konuştu.



Trafik sebebiyle oluşan rahatsızlığı dinleyen oyuncu, mağdur vatandaşlara özrünü bildirip, aracıyla uzaklaştı. İmirzalıoğlu'nun şoförü, basın mensuplarının röportaj talebini engellemek için böyle bir davranış sergilemeye çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı.