İddialara son noktayı koydu!

İş insanı Serkan Kodaloğlu ile geçtiğimiz ay tek celsede boşanan Petek Dinçöz, radikal bir karar alarak ABD’ye taşınmıştı. Hakkında birçok iddia ortaya atılan Petek Dinçöz, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak Miami’de yaşamını sürdürdüğü konutu nasıl aldığını açıkladı.

Petek Dinçöz, 2014 yılında Serkan Kodaloğluile nikah masasına oturmuştu. İrfan Aslan adında bir de oğulları olan çift, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz ay noktaladı.



Boşandıktan sonra bir süre sessiz kalan ünlü şarkıcı, sevenlerini meraklandırmıştı. Petek Dinçöz, bugün sosyal medya hesabından ABD’ye taşınacağını duyurmuştu.



Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu.



Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini nasıl aldığı merak ediliyordu.



700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.



Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.



Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

