. Ebru Yaşar'dan Aleyna Tilki tepkisi!
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Ebru Yaşar'dan Aleyna Tilki tepkisi!

Ebru Yaşar, açıklamaları ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen genç popçu Aleyna Tilki'nin, 'Take It Or Leave It' klibindeki iddialı görüntülerini eleştirdi. Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan ünlü sanatçı, "Kanal değiştirir, çocuklarıma izletmem!" dedi.

Ekleme: 30.04.2022 - 09:44 Güncelleme: 30.04.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
2016 yılında dinlenme rekorları kıran 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' parçalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.

21 yaşındaki şarkıcının motosikletin arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı iddialı klip, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

"İYİ BİR SES, BERBAT BİR ŞARKI, BETER BİR KLİP"

Her adımı olay olan 21 yaşındaki popçunun şarkısı ve klibi, eleştirileri de beraberinde getirdi. Tartışmaya gazeteci Cüneyt Özdemir de katıldı. Özdemir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Aleyna Tilki’nin son klibini izleyince, Türkiye’de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm. İyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir" ifadelerini kullandı.

"BİLGİLİ BİRİ AMA BİLGE DEĞİL"

Cüneyt Özdemir'in, kariyerini yönetememekle eleştirdiği Aleyna Tilki'den cevap gecikmedi:

Özdemir’e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum. Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık! Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.

"ÇOCUKLAR GÖRÜNCE 'NİYE' DİYE SORUYOR"

Tartışmaya önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Ebru Yaşar da dahil oldu. İş insanı Necat Gülseven ile evliliğinden Hasan Poyraz ve Ebru Su adında iki çocuğu olan 44 yaşındaki sanatçı, son günlerde 'Take It Or Leave It' klibindeki görüntülerde motosiklet üzerinde eteğini çıkarıp, iç çamaşırıyla kalan meslektaşını eleştirdi.

Ebru Yaşar, "Çocuklar görünce, 'Niye böyle çıkmış?' diye soruyor. Yanlış bulduğum görüntülerde kanal değiştirir, onlara izletmem!" dedi.

"BEN O ŞEKİLDE SAHNEYE ÇIKAMAM"

Sanatçı, ünlüler dünyasında uzun süredir konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili sorulara ise "Seyirciye şık görünmek gerek. Herkesin kendi zevki, saygı duyuyorum. Kim, nasıl isterse öyle giyinebilir ama ben o şekilde sahneye çıkamam. Bu dönemde seksapalite biraz daha fazla ön planda ama bence öncelik şarkılarda olmalı" cevabını verdi.
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