. Deniz Çakır'ın aşkı belgelendi!
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Deniz Çakır'ın aşkı belgelendi!

Deniz Çakır yeni aşkı Bilgehan Baykal ile görüntülendi. Gittikleri konserden el ele çıkan çift, kameraları görünce ellerini ayırdılar.

Ekleme: 30.04.2022 - 15:07 Güncelleme: 30.04.2022 - 15:07 / Editör: Ozge Selin
Deniz Çakır bir süredir herhangi bir projede rol almıyor. Ekrandan uzak bir hayat sürdüren ünlü oyuncu, magazinden de uzak kalmaya çalışıyor. Deniz Çakır önceki akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda gerçekleşen Batsheva Ensemble dans gösterisini izledi. Çakır'ın yanında Bilgehan Baykal da vardı. Çift salondan el ele çıktı.

Magazin muhabirlerini karşısında görünce panikleyen ikili, ellerini birbirlerinden ayırdılar. Birbirlerinden uzaklaşan çiftten Deniz Çakır, ilişkisi ile ilgili olarak sadece her şey yolunda demekle yetindi.


Deniz Çakır'ın aşkı belgelendi!

Bu yaz evlilik olur mu sorusu ise Çakır'ı güldürdü.
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