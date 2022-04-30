Cansu Dere'den samimi açıklamalar

'Sadakatsiz' dizisinin başrol oyuncularından olan, dizide 'Asya' karakterine hayat veren Cansu Dere, samimi açıklamalarda bulundu. Kendini en çok nerede özgür hissettiğini açıkladı.

İki sezondur Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan 'Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin başrol oyuncularından olan Cansu Dere, samimi bir itirafta bulundu.



Sadakatsiz' dizisi final yapmaya hazırlanan Cansu Dere, kendini en çok evde özgür hissettiğini söyledi. Elle dergisine kapak olan Dere, 'Tanınmışlık bende farklı kimlikler yaratmadı'



'Kameralar önünde bir ben evde arkadaşlarla ayrı bir ben yok yani.'



'Doğal olarak en çok da evimde ve yaptığım seyahatlerde yaşadığım yerden uzaklaştıkça kendimi rahat ve özgür hissederim' dedi.



