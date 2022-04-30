. Aleyna Tilki’den servet değerinde anlaşma
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Aleyna Tilki’den servet değerinde anlaşma

Her yaptığı olay olan Aleyna Tilki, son günlerde Instgaram sayfasından paylaştığı gönderilerle dikkat çekiyor. Aleyna Tilki, şimdi ise yaptığı reklam anlaşmasıyla gündeme geldi.

Ekleme: 30.04.2022 - 00:33 Güncelleme: 30.04.2022 - 00:35 / Editör: Ozge Selin
2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.

Aleyna Tilki’nin anlaşmasını yenilemesinin bedeli olarak dondurma markasından 2 milyon TL aldığı konuşuluyor.

Aleyna Tilki’nin boy göstereceği reklam filminin 2022 senesinin teması ise, ‘Aşkta kural tanıma, İlk adımı sen at’ olarak belirlendi.

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya sayfasından paylaştığı cesur fotoğraflarla gündeme gelmişti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Aleyna Tilki’nin paylaştığı cesur karelerin çok iddialı olduğunu belirtmişti.

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