. Ünlü çiftin Maldivler kaçamağı!
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Ünlü çiftin Maldivler kaçamağı!

Şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler dünya evine girmeye hazırlanırken Maldivler'e tatil kaçamağı yaptı. Çiftin, sponsor firmalar sayesinde geceliği 35 bin lira olan otelde konakladığı ileri sürüldü.

Ekleme: 3.04.2022 - 19:12 Güncelleme: 3.04.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Ünlü popçu Hadise, gündeme bu kez Maldivler'de tatil yaptığı otel ile geldi. Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler'den gelen evlilik teklifine "Evet" yanıtını vermişti. Geleneklerine bağlı kalan çift kız isteme merasimini gerçekleştirdi. Hadise'nin ailesinin evinde gerçekleşen nişan çok konuşulmuştu.

MALDİVLER'DE TATİL

Düğün hazırlıklarına tam gaz devam eden çift, firmaların sponsorluk isteklerini geri çevirmedi. Adeta yarış halinde bulunan firmalar tarafından ünlü çifte Maldivler'de tatil ayarlandı.

GECELİĞİ 35 BİN LİRA

Ünlü popçunun 13,6 milyonluk hesabından reklam yapması karşılığında Maldivler'de lüks otelin geceliği 35 bin liralık odalarında ön balayına çıktı. Hesabından paylaşımları devam eden Hadise'nin neredeyse tatilini bedavaya getirdiği öğrenildi.



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