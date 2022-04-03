. Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!

Kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç’le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine gelen Yasemin Allen, ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu."NAZAR DEĞSİN İSTEMEM"Geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen 32 yaşındaki güzel, “Çok yeni başladı ilişkimiz. Çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem” demişti.Allen, basın mensuplarının “Yaklaşık iki aydır çıkıyorsunuz galiba” şeklindeki yorumuna, “Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler" karşılığını vermişti.AŞIKLARDAN İLK KAREOyuncunun sürpriz beraberliği açıklamasının ardından ikiliden ilk fotoğraf geldi. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada çok konuşuldu.