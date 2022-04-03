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Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!

Oyuncu Yasemin Kay Allen, meslektaşı Tolga Güleç ile sürpriz birlikteliğini ilan etmişti. Allen'ın "İlişkimiz çok yeni başladı, çok mutluyuz" itirafı sonrası ünlü çiftten ilk fotoğraf geldi.

Ekleme: 3.04.2022 - 12:00 Güncelleme: 3.04.2022 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu olan Tolga Güleç’le aşk yaşadığı haberleriyle magazin gündemine gelen Yasemin Allen, ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu.

"NAZAR DEĞSİN İSTEMEM"
Geçtiğimiz günlerde Etiler’de bir mekandan çıkarken görüntülenen 32 yaşındaki güzel, “Çok yeni başladı ilişkimiz. Çok mutluyuz. Dünya güzeli bir insan olduğu için nazar değsin istemem” demişti.

Allen, basın mensuplarının “Yaklaşık iki aydır çıkıyorsunuz galiba” şeklindeki yorumuna, “Gün tutmuyoruz diyeceğim ama yalan söylemiş olurum, tutuyoruz. Çok teşekkürler" karşılığını vermişti.

Sürpriz aşktan ilk fotoğraf!

AŞIKLARDAN İLK KARE
Oyuncunun sürpriz beraberliği açıklamasının ardından ikiliden ilk fotoğraf geldi. Ünlü çiftin bu karesi sosyal medyada çok konuşuldu.

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