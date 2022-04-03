. Ramazan paylaşımı tepki çekti!
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Beyaz Gazete
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Ramazan paylaşımı tepki çekti!

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti. Bir video paylaşan ve Ramazan'da kendisine gelebilecek olası yorumları paylaşan Berfu Yenenler'e takipçileri "Hiç komik değil, saygısızca" diyerek tepki gösterdi.

Ekleme: 3.04.2022 - 12:12 Güncelleme: 3.04.2022 - 12:12 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerin başında gelen Berfu Yenenler son olarak Demet Akalın ile ters düşmüş ve paylaşımıyla gündem olmuştu. Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler bu sefer de Ramazan paylaşımıyla dikkat çekti.

"Ramazan'da sosyal medyada post atıyorumdur" notuyla bir video paylaşan Berfu Yenenler'in paylaşımında şu sözleri dikkat çekti: "Sen oruçlu musun bakayım? Arkada su var gördüm. Post atarsam oruç bozulur mu? İftara ne kadar kaldı?"

TAKİPÇİLERİ RAHATSIZ OLDU
Berfu Yenenler'in bu yorumları paylaşıp dalga geçmesi takipçilerini mutlu etmedi. Eser Yenenler'in eşine "Bu sefer güldürmedi", " Ramazan'a yakışmayan gereksiz boş işler müdürü oldu başımıza", "Ayıp ve saygısızlık", "Hiç komik değil" yorumları yağdı.
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