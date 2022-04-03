. Burak Yörük'ten olay açıklama!
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Beyaz Gazete
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Burak Yörük'ten olay açıklama!

Oyuncu Burak Yörük'ün dün trafikte kavga ederken görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ünlü oyuncu bu görüntülerin olayın başını içermediğini ve kendisinin kavgaya çekilmek durumunda bırakıldığını belirterek herkesten özür diledi.

Ekleme: 3.04.2022 - 19:07 Güncelleme: 3.04.2022 - 19:09 / Editör: Ozge Selin
İşte Burak Yörük'ün açıklaması:

"Herkese merhaba, birçok haber sitesine ve sosyal medyaya konu olan görüntüler ile ilgili açıklama yapmak istiyorum. Öncelikle şiddetin her türlüsüne karşı olduğumu belirtmek isterim. İşim dışında böyle bir olayla gündeme geldiğim için çok üzgünüm ve yaşananlardan ötürü herkesten özür diliyorum.

'KIZ ARKADAŞIMI TRAFİKTE SIKIŞTIRDI'

Kız arkadaşımı trafikte zor durumda bırakan, sıkıştıran ve yetmiyormuş gibi yanımızdan geçerken küfürler eden bir otobüs şoförüyle girmiş olduğumuz sözlü tartışma; beyefendinin tahrikleri, küfürleri ve sonrasında beni dışarı çağırmasıyla büyüdü.

Doğru olan kendisiyle hiç muhatap olmadan polise haber verip şikayetimi yapmaktı. Ancak tartışma kendisinin beni camdan içeri çekmesiyle fiziksel bir mücadeleye dönüştü ve bu noktaya geldi.

'VİDEODA OLAYIN BAŞLANGIÇ ANLARI BULUNMUYOR'

Olaya müdahale eden polis memurları trafiği tıkamamak adına olayın aslının takibini yol kenarında yaptı. Medyaya düşen görüntülerde maalesef olayın başlangıç anları bulunmuyor. Dolayısıyla bu haliyle kesinlikle yanıltıcı bir durum ortaya çıkıyor.

Tüm samimiyetimle yaşanan bu talihsiz durumun içinde olduğum için herkesten tekrar özür dilerim."

Burak Yörük'ten olay açıklama!
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