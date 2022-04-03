. Bergen'den kazandığı para dudak uçuklattı!

Geçtiğimiz yıl ani bir kararla rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizisinden ayrılan Farah Zeynep Abdullah, setlere 'Acıların kadını' olarak anılan Belgin Sarılmışer'in hayatının anlatıldığı filmle dönmüştü. İlk üç günde 718 bin 43 kişinin izlediği 'Bergen' filmi, ikinci hafta sonunda tüm zamanların en çok izlenen filmleri' sıralamasında 39'uncu sıraya yerleşmişti.Abdullah, filmin başarısının ardından konuk olduğu podcast programında 'Bergen' filmine ve canlandırdığı Bergen rolüne dair konuşmuştu.'BU FİLM TASARIM HARİKASI'Yasemin Şefik'in 'Bergen'i canlandırmak ve bu kadar iyi mimikler, makyaj bir çok şeyle benzemen bir harika' yorumu üzerine Farah Zeynep Abdullah, 'Bu film tam olarak bir yapım tasarım harikası. Sadece benim oynamam değil, tüm ekibin birleştiği an. Tabii ki ‘Bergen' filminde Bergen'i canlandırıyorsam Bergen'e benzeyeceğim. Makyajından, açısına kadar her şeyi içeren bir konu' diye konuşmuştu.Box Office Türkiye'nin sorularını da yanıtlayan ünlü oyuncu, 'Şiddeti hiç bu kadar yakından görmemiş, tanımamıştım. Çünkü fiziksel şiddet tespiti kolay olabiliyor. Şiddeti ele alış biçimimiz bu süreçte beni heyecanlandırdı açıkçası. Filmde çok fazla şiddet göstermiyoruz ama göstermekten ziyade hissediliyor' demişti.'YAŞADIĞI ACILARIN TARİFİ YOK'Kendisini en çok senaryonun cezbettiğini belirten Abdullah, 'Bir kadın anlatıyoruz. Hiçbir insan birkaç tamlamayla anlatılamaz. Beni cezbeden senaryo oldu. Daha objektif, ne olursa olsun güçlü tarafından bakılması. Çünkü yaşadığı acıların tarifi yok” şeklinde konuşmuştu.'ŞARKILARINI REFERANS ALDIM'Farah Zeynep Abdullah, 'Bergen gibi çok tanınan bir insanı canlandırmak büyük bir sorumluluk gibi algılanabiliyor. Benim için senaryoda yazan önemli. Ben senaryoda yazılan kıza odaklandım. Bergen'in şarkılarını referans alarak, elimden geleni yapmaya çalıştım' ifadelerini kullanmıştı.'KISACIK ÖMRÜNE ÇOK ŞEY SIĞDIRMIŞ'Farah Zeynep Abdullah, öncesinde ise başrolü Erdal Beşikçioğlu ile paylaştığı film hakkında, “Hepimiz çok heyecanlıyız, dört gözle bekliyorum. Umarım seversiniz, hakikaten gönlümüzü koyduk ortaya. Bergen'in sadece ‘Acıların Kadını', ‘Arabeskin Kraliçesi' olmadığını göstermek istedik. Caz kulübünden başlayıp bambaşka bir müzikal yolculuğu olan Belgin Sarılmışer'in hikayesini anlatıyoruz aslında. Bergen olma hikayesini, bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Hayalleri olan, kısacık ömrüne çok şey sığdırmış bir kadının hayatını anlattık. Umarız beğenirsiniz” diye konuşmuştu.4 Mart'ta vizyona giren Film gişede rekora doğru koşmaya devam ederken, güzel oyuncunun da yüzünü güldürdü.5 MİLYONA YAKIN İZLEYİCİ SAYISIHürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 'Bergen', şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti. Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan Farah Zeynep Abdullah'ın kazancının 40 milyon lira civarında olduğu magazin kulislerinde konuşuluyor.Öte yandan geçtiğimiz ay ilk kez seyirci karşısına çıkan 'Bergen'in galasına; sanat, medya ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin yanında Bergen'in ailesi de katılmıştı. En dikkat çeken isim ise Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah olmuştu.'BU NASIL STİL?'Yeşil bir takım elbise tercih eden güzel oyuncu, kısa saçlarını örgü yaptırmıştı. Tarzıyla çok konuşulan Farah Zeynep Abdullah, sosyal medya yapılan 'Hiç yakışmamış, kıyafetinde ütü bile yok', 'Bu nasıl stil?', 'Kimse Farah Hanım'ı uyarmadı mı?' şeklindeki yorumlara cevap vermişti.Yaklaşık 250 bin takipçisi bulunan Twitter hesabından açıklama yapan oyuncu, 'Ne oldu ya hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu' ifadelerini kullanmıştı.