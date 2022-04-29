Ünlü oyuncudan kötü haber!

Oyuncu Naz Elmas, annesi Meral Elmas ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda hukuk bürosunun bulunduğu bir binadan çıkarken görüntülendi. Elmas, 2019'da evlendiği iş insanı Erol Özmandıracı'dan boşanmaya hazırlanıyor.

15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenen Naz Elmas ve Erol Özmandıracı, kısa bir süre önce boşanma kararı aldı.



ANNE OLMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Kriz, 38 yaşındaki oyuncunun anne olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı.



ÇOCUK İSTEMİYORUM



Önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, 'Ben çocuk istemiyorum' deyince ipler koptu.



SESSİZLİĞİNİ KORUDU



İki yıllık eşi Erol Özmandıracı ile boşanacakları yönünde haberler çıkan Naz Elmas, muhabirlerin 'Avukata mı geldiniz? Boşanma haberleri doğru mu?' sorusunu cevapsız bıraktı.



NAZ ELMAS'IN ANNESİNDEN SERT ÇIKIŞ



O esnada araya giren anne Merel Elmas, 'Ne sorup duruyorsunuz? Ne bekliyorsunuz?' diyerek gazetecilere çıkıştı.