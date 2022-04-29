Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Meedo son olarak ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarını beğendi, ardından da 33 hafta önce verdiği pozuna yorum yaptı.

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz haziran ayında Ibiza'da tatilde oldukları sırada romantik bir evlilik teklifi almış, bu anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmemişti. İlişkisiyle magazin gündeminde düşmeyen 31 yaşındaki fenomen, Mohammed Alsaloussi'ye 'Evet' demişti. İtalyan Dj Guido Senia ile ayrıldıktan sonra mutluluğu Mısırlı iş insanında bulan Şubaşı, nikah masasına oturmak için gün sayarken, sürpriz şekilde Meedo'dan ayrıldığını duyurmuştu.



"SAYGI VE ANLAYIŞ RİCA EDİYORUM"



Ünlü isim, sonrasında Instagram hesabından, "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum" açıklamasını yapmıştı.



"SEVGİLİSİNİN DEDİKODUSUNU YAPTI" İDDİASI



Şeyma Subaşı, "Saygı çerçevesinde ilişkimizi bitirdik" dese de, olayın perde arkasının hiç de öyle olmadığı iddia edilmişti. İddiaya göre; Şeyma, arkadaşlarıyla Meedo'nun dedikodusunu yaptı. Bunu öğrenen Mohammed Alsaloussi, sevgilisiyle tartışmaya başlamış; özür dilemek yerine "Ben Türkiye'ye dönüyorum" diyen Subaşı, sosyal medyadan ayrıldıklarını duyurmuştu.



Adı son günlerde Hacı Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu aralar sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Mohammed Alsaloussi son olarak imalı bir gönderi yapmıştı.



MEEDO'DAN ŞEYMA'YA GÖNDERME



Meedo paylaşımında, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.



SERENAY'A YORUM!



Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi önce Serenay Sarıkaya'nın pozlarını beğendi. Ardından Sarıkaya'nın 33 hafta önce koyduğu fotoğrafı bulup altına bir de yorum yaptı. Paylaşıma "Harika parça" yazan Meedo sosyal medyada gündem oldu.