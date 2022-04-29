MFÖ solisti Özkan Uğur'dan 2 yıl sonra üzen haber geldi sağlık durumu nasıl? 2 kez kanseri yenmişti...

. 2 kez kanseri yenmişti... MFÖ solisti Özkan Uğur'dan 2 yıl sonra üzen haber geldi! Özkan Uğur hastalığının yeniden nüksettiğini ve akıllı ilaç kullanmaya başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özkan Uğur'un sağlık durumu merak ediliyor. İşte detaylar...

2 kez kanseri yenmişti... MFÖ solisti Özkan Uğur'dan 2 yıl sonra üzen haber geldi.



ÖZKAN UĞUR NE KANSERİ?



MFÖ grubunun üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenfomaya yakalanmış, sanatçı başarılı geçen tedavi sürecinin ardından hastalığı atlatmıştı. Geçtiğimiz yıllarda hastalığı nükseden Özkan Uğur, Temmuz 2020'de "İkinci kez karşılaştığım bu maçtan da galip çıktım. Dualarınız, iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda bu Korona virüs belasından da kurtuluruz Yakında konserlerimizde görüşmek üzere Herkese sağlıklı günler dilerim. Sevgilerle" notu ile sevenlerine derin bir nefes aldırdı.



2 yıl sonra Özkan Uğur'dan üzen haber geldi. Uğur, sağlık durumunu Instagram paylaşımı ile duyurdu: "Eski rahatsızlığım tekrarladığı için akıllı ilaç tedavisine başladım. Bu süreçten

en faydalı sonucu almak adına bir süre kalabalıktan ve yorucu tempodan uzak kalmam gerekiyor. Bu nedenle konserlerimizi bir müddet ertelemek durumundayız. En kısa sürede buluşmak ümidi ve sevgilerimle…."