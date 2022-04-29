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Beyaz Gazete
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Kendall Jenner, Bodrum'a geliyor!

Moda dünyasının gözde isimlerinden Kendall Jenner, bir çekim için yaz aylarında Bodrum'a gelecek. NBA takımlarından Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la aşk yaşayan 26 yaşındaki model, Türkiye'deki son gününde ise tekne tatili yapacak.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:04 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Çocukluk yıllarından bu yana ailesiyle boy gösterdiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov ile şöhrete kavuşan Kendall Jenner, 14 yaşında moda dünyasına adım attı. Kardashian-Jenner ailesinin 26 yaşındaki üyesi, kısa sürede podyumların aranılan isimlerinden olmayı başardı ve 'En çok kazanan modeller' listesinde yer aldı.

'GİZLİ NİKÂH' İDDİASI

Yaklaşık iki yıldır Devin Booker'la (25) birlikte olan Jenner, geçtiğimiz ocak ayında basketbolcu sevgilisi ile fotoğrafını Instagram hesabından paylaşmıştı. "Hafta sonum" notunu taşıyan gönderi 8.5 milyondan fazla beğeni ve yüzlerce yorum almıştı.

Kendall Jenner, Bodruma geliyor
Phoenix Suns'ın yıldızının sol elindeki yüzük, modelin hayranlarının dikkatini çekmişti. Bunun üzerine çiftin gizlice evlendiği iddia edilmişti. Jenner ile Booker'ın ilişkisi bir anda 'gizli nikâh' dedikodusuyla sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

NBA'DEN DÖRDÜNCÜ SEVGİLİ

Devin Booker, daha önce Ben Simmons, Blake Griffin ve Kyle Kuzma ile aşk yaşayan Jenner'ın NBA'den dördüncü sevgilisi. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlü model, ilk kez bir ilişkisini gözler önünde yaşıyor. Bu durum, ikili hakkındaki dedikoduların sürekli magazin gündemine gelmesine sebep oluyor.

ÜÇ GÜN BODRUM'DA KALACAK

Eski bir olimpik sporcu olan sonradan cinsiyet değiştirip, 'Caitlyn' adını alan Bruce Jenner ile Kris Jenner'ın kızı olan, biri öz dört tane de üvey kardeşi bulunan Kendall, yaz aylarında çekim için Türkiye'nin tatil cenneti Bodrum'a geliyor.

2015 yılında da Türkiye'ye gelen ve Antalya'da podyuma çıkan Jenner, Bodrum'da bir markanın mayo ve bikini tanıtımı için kamera karşısına geçecek. Üç gün Bodrum'da kalacağı öğrenilen model, ilk iki gün çekim yapacak, diğer gün ise tekne turuna çıkacak.

ÖZEL KORUNAKLI VİLLA!

Aktif şekilde kullandığı Instagram'da 234 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü modelin, özel korunaklı villa istediği konuşuluyor. Gazeteciler tarafından görüntülenmek istemeyen Kendall Jenner'ın, bu konuda da önlemler alınması için ricada bulunduğu iddia edildi. Modele, çekimlerde bir düzine koruma ordusu da eşlik edecek.

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