. Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz açıklaması
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Beyaz Gazete
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Kaan Urgancıoğlu'ndan Pınar Deniz açıklaması

Yargı dizisinde hayat verdiği ‘Savcı Ilgaz’ karakteriyle dikkatleri çeken Kaan Urgancıoğlu, önceki akşam Etiler’de kameralara yansıdı. Kaan Urgancıoğlu, rol arkadaşı Pınar Deniz hakkında samimi bir itirafta bulundu.

Ekleme: 29.04.2022 - 00:53 Güncelleme: 29.04.2022 - 00:54 / Editör: Ozge Selin
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kaan Urgancıoğlu, dizideki partneri Pınar Deniz’le ilgili; “Biz çok keyif alıyoruz birlikte çalışmaktan.

İnsanlar bizi yakıştırıyor, geçen Pınar söylemiş, hakikaten çok hoşumuza gidiyor. Zaten maksat buydu, bizim yakışmamızdı” ifadelerini kullandı.

Her bölümün merak uyandıran bir sonu olmasıyla ilgili de konuşan Urgancıoğlu, “Ben de senaryoyu okuyunca, bu kadar da olmaz diyorum.

Hatta 3-4 kere tekrar okuyorum, Sema’nın (Ergenekon) ellerine sağlık, her bölüm biz de seyirci de merak halinde oluyor” dedi.

Muhabirlerin “Bayram ve yaz tatili planları yapıldı mı?” sorusuna ise “Yazın bir proje gelmezse dinlenmek istiyorum, ailemin yanında olacağım.

Bayramda da herkes bir yere gidecek, İstanbul boş kalacak. Ben de boş kalan İstanbul’un tadını çıkartmak istiyorum” dedi.

Dizinin sosyal medyada çok sevildiğini söyleyen ünlü oyuncu, “Diziden editlenen videolar çok beğeniliyor” diye konuştu.
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