Evlilik sorularına kaçamak yanıt verdi

Özge Ulusoy, katıldığı bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen evlilik sorusuna kaçamak yanıt verdi.

Şimdilerde bir televizyon kanalında sunuculuk yapan Özge Ulusoy, katıldığı bir etkinlik çıkışı basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti.



Yaklaşık olarak 3 senedir iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir birliktelik süren Özge Ulusoy, özel hayatında her şeyin yolunda olduğunu aktardı.



Özge Ulusoy, basın mensuplarının evlilik soruları ise, “Şuan yok, kısmet" diyerek evlilik planı olmadığını vurguladı.



Özge Ulusoy ve Faruk Çolakoğlu'nun geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia edilmiş, çıkan iddiaları Özge Ulusoy yalanlamıştı.



