. Ebru Şahin ve Cedi Osman, evlendikten sonra oturacakları evi tuttu
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Ebru Şahin ve Cedi Osman, evlendikten sonra oturacakları evi tuttu

Ebru Şahin ve Cedi Osman, evlendikten sonra oturacakları evi tuttu. Yıldız basketbolcu, Suadiye’de aylık kirası 80 bin TL deniz manzaralı lüks dairenin bir yıllık kirasını da peşin ödedi.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:18 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Yakın zamanda nikah masasına oturacakları konuşulan Ebru Şahin ile Cedi Osman, evlilik için ilk hamleyi yaptı.

NBA'de mücadele eden Cleveland Cavaliers takımında forma giyen milli basketbolcumuz, sezona verilen arayı fırsat bilip soluğu güzel aşkının yanında almıştı.

Eylül'e kadar Türkiye'de kalacak olan Cedi Osman, önceki gün de İstanbul'da ev arayışına girdi.

CEBİNDEN 960 BİN TL ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Suadiye'de deniz manzaralı bir daireyi gezen Ebru Şahin ile Cedi Osman, kira kontratını yaptı. Ünlü basketbolcu, 'peşin' hamleyle aylık kirası 100 bin TL olan ev için indirimi kaptı.

Manzaralı evin kirasını bir yıllık peşin olarak ödeyen yıldız basketbolcu, aylık kirayı 80 bin TL'ye indirdi ve Cedi Osman'ın cebinden 960 bin TL çıktı. İkilinin bu hamlesi de düğünün çok yakında olacağının sinyallerini bir kez daha vermiş oldu.

atv'deki 'Destan' dizisinin yıldızı Ebru Şahin, başarılı oyunculuğunun yanı sıra skandallardan uzak özel hayatıyla da takdir topluyor. Birbirlerine çok yakıştırılan çiftin bu yaz Çeşme'de ve ardından da ABD'de düğün yapacağı konuşuluyor.
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