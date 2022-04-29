Cem Yılmaz'dan 'nafaka' cevabı!

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, geçtiğimiz gece Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecilerle konuşan komedyen, eski eşi Ahu Yağtu ile aralarındaki nafaka davasının sorulması üzerine dikkat çeken bir yanıt verdi.

2013 yılında oyuncu Ahu Yağtu'dan boşanan ünlü komedyen Cem Yılmaz, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka öderken; Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat vermişti. Oyuncu, sekiz yıl boyunca ödediği nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurmuştu.



Eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açan Cem Yılmaz, 10 bin dolarlık nafakanın 40 bin TL olması talebinde bulunmuştu. Davada geçtiğimiz ay karar çıkmış; mahkeme, oyuncunun talebini kısmen kabul etmişti.



BASIN MENSUPLARI DURUŞMAYA ALINMADI



İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, davacı Cem Yılmaz ile davalı Ahu Yağtu katılmamış; tarafları avukatları temsil etmişti. Gizli görülen duruşmaya basın mensupları alınmamıştı.



Cem Yılmaz, nafakayı dolar bazında değil, TL olarak ödemek istemişti. Mahkeme, 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmetmişti.



'ÇORBACIYA GELDİK ZAFER ABİ İLE'



Mayıs ayında dijital platformda yayınlanacak 'Erşan Kuneri' dizisi ile gündemde olan Cem Yılmaz, son olarak geçtiğimiz gece Zafer Alagöz ile birlikte Etiler'de yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı.



Ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim, 'Ercan Saatçi'nin programına katıldık, Erşan Kuneri dizimizin müziklerini seslendirdik. İnşallah izlersiniz. Program sonrası da çorbacıya geldik Zafer abi ile' diye konuşmuştu.



'BU KONUYU HEP SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYORDUM ZATEN!'



Yaz tatili planı yapmadığını söyleyen Yılmaz, muhabirlerin, 'Ahu Hanım ile olan nafaka davanız için neler söylemek istersiniz?' sorusuna ise gülerek, 'Aaa bu konuyu da hep sizinle konuşmak istiyordum zaten' yanıtını verdikten sonra aracına bindi.



KEMAL'İN YENİ İMAJI



Öte yandan Cem Yılmaz, önceki hafta oğlu Kemal ile Etiler'de bir mekandan çıkarken kameralara yansımıştı.



48 yaşındaki komedyenin, Mart 2012 ile Aralık 2013 arasında süren Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen Kemal'in büyüyüp, saçına yeni bir imaj vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.



'ŞİMDİ OLMAZ, SONRA KONUŞURUZ'



Baba-oğul, gazetecileri fark edince hızlı adımlarla yürümüştü. Yılmaz, gazetecilerin sorularını, 'Çocuk var, şimdi olmaz. Sonra konuşuruz' diyerek geçiştirmişti.