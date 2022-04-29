. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen basketbol maçı yaptı!
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen basketbol maçı yaptı!

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen basketbol maçı yaptı

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen basketbol maçı yaptı!
Ekleme: 29.04.2022 - 15:59 Güncelleme: 29.04.2022 - 16:04 / Editör: Ozge Selin
TRT 1'de ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrol oyuncusu Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit, bugün yeni bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı sık kullanan ve her paylaşımıyla ilgi gören Burak Özçivit, eşiyle basketbol maçı yaptığı anları Instagram hesabından paylaştı.

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen basketbol maçı yaptı!

'Rakibim büyük'
Özçivit, o anları 'Rakibim büyük. süpriz sonlu' notuyla paylaştı.

Ünlü çiftin fotoğraflarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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