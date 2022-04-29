Billie Eilish çocukluk aşkını açıkladı

Grammy'de en büyük dört ödülü birden kazanan ilk kadın ve en genç şarkıcı olan Eilish, Instagram'da hayranlarıyla soru-cevap etkinliği yaptı. Dünyaca ünlü şarkıcı etkinlikte çocukluk aşkını açıkladı.

Genç yaşta şöhrete kavuşan ve ergenliğinin büyük bir kısmını kamuoyunun gözleri önünde geçiren Billie Eilish, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.



Giyim tarzıyla da adından söz ettiren şarkıcı, son olarak takipçilerinin sorularını yanıtladı.



20 yaşındaki ünlü isim, hayranlarıyla Instagram'da yaptığı soru-cevap etkinliğinde çocukluk aşkının Sarah Michelle Gellar olduğunu açıkladı. 'Buffy the Vampire Slayer' yıldızı da Eilish'in beğenisini yanıtsız bırakmadı.



Her iki yıldızın hayranları da iki yıldızı birbirlerini sevdikleri için alkışladı. Bir hayran, “Billie’nin iyi bir zevki var” yazdı, bir diğeri, “Billie sadece en iyisini seçer. Buffy’yi seviyoruz” yazdı.



