. Aslı Samat 100 kilo verdi!
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Beyaz Gazete
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Aslı Samat 100 kilo verdi!

'Hercai' dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, altı yılda 100 kilo vererek bambaşka biri oldu. 'Gülümse Kaderine' dizisiyle ekrana dönen oyuncu Aslı Samat yeni imajıyla hayranlarından beğeni topladı.

Ekleme: 29.04.2022 - 09:01 Güncelleme: 29.04.2022 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
Tüp mide ameliyatı olarak 100 kilo veren Aslı Samat son haliyle gündeme geldi. Hercai dizisinde Melike karakterine hayat veren oyuncu Aslı Samat, kilolarından kurtulmaya bir gecede karar vermişti. Halinden memnun olmayan oyuncu yeni imajıyla ekrana döndü.

Avşar Yapım'ın yeni işi olan 'Gülümse Kaderine' dizisiyle el sıkışan Samat, evin keyifli, meraklı kızı Sibel'e hayat veriyor.

"SABAH PİZZAYLA KAHVALTI YAPIYORDUM"

"Sabah kalkıyordum pizzayla kahvaltı yapıyordum. Hiçbir şey yoksa bile makarna yiyordum" açıklamasıyla bir dönem gündem olan Aslı Samat sözlerine şöyle devam etmişti:

"Psikologla konuşurken fark ettik; erkeklerden korunmak için bir noktadan sonra kilo almışım. Bir şey yaşadığım için değil ama duyduklarımdan dolayı erkeklere güvenmiyordum. Erkeklerle daha yeni yeni konuşuyorum."

'Gülümse Kaderine'nin Sibel'i olarak ekrana dönen oyuncu yeni imajıyla paylaştığı pozlarına "Çok güzel görünüyorsun" yorumları alıyor.

Şef Türev Uludağ'ın sunduğu Yemek programında açıklamalar yapan Samat, kabul görmek ve yargılanmamak için oyuncu olduğunu söylemişti.

"SIRF SAHNEDE DİYE DALGA GEÇİLMEDİ"

Yedi yaşında oyunculuğa başladığını söyleyen Aslı Samat, "O yaştayken tiyatro oyununa gittiğimde sahnede herkesin dalga geçeceğini düşündüğüm bir an yaşanmıştı. Oysa kimse dalga geçmedi. O sırada hoşuma gitti onunla dalga geçilmemesi... Sırf sahnede diye dalga geçilmedi. Kendi kendime, 'burada yargılanmazsın işte' dedim ve o yaşta başladı oyunculuk heyecanım" açıklamalarında bulundu.
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