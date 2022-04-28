. Sevgilisini kadrodan çıkardı!

Geçtiğimiz haziran ayında aşk yaşamaya başlayan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman, ilişkilerinde bir türlü dikiş tutturamadı. Daha önce defalarca ayrılan çift, 2021'in son günlerinde aralarındaki buzları eriterek dördüncü kez barışmıştı.Barışma kararının ardından ünlü oyuncu, sevgilisinin Youtube'daki yılbaşı programının çekimlerine katılmış ve Oğuzhan Uğur'un Maslak'taki evine yerleşmişti. Ancak çiftin bir kez daha ayrılık kararı aldığı ortaya çıkmıştı.Biten ilişkisinin ardından Uzman, manidar bir göndermede bulunmuş ve Funda Arar'ın 'Senden Öğrendim' şarkısını paylaşmıştı.Ayrılıktan günler sonra dijital platformda Canan Özgen'in sunumuyla yayınlanan '40' programına katılmıştı. Müjde Uzman'la birlikteliği boyunca 'Ayrıldılar' ve 'Yeniden barıştılar' haberleriyle gündeme gelen Uğur, ünlü oyuncu ile neden ayrıldıklarını ilk kez açıklamıştı.Oğuzhan Uğur, oyuncu Müjde Uzman'la biten ilişkisi hakkında, 'Biz hiç ex (eski) olmadık, hep nex'i (sonrası) zorladık. Biz EKG cihazı gibiydik, sürekli hareketli. 'Dümdüz olsak zaten aşk ölecek' dedik, o yüzden tutkulu bir ilişki yaşadık' demişti.Tüm bu gelişmelerin ardından Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, yeniden barıştı. Bugüne kadar dört kez ayrılıp barışan çiftin birbirlerine beşinci kez şans verdiği öğrenildi.Uzman, Uğur ile barıştıklarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kucağında bir buket çiçekle poz veren güzel oyuncu, paylaşımına kalp emojisi koyarken; sevgilisini de etiketlemeyi ihmal etmedi.Bugüne kadar beş kez ayrılıp barışan oyuncu Müjde Uzman ile müzisyen Oğuzhan Uğur cephesinde yeni gelişme yaşandı. Akşam'daki iddiaya göre çift yeniden ayrılık kararı aldı. Biten ilişkinin ardından Uğur, Pinç adlı gösterisinde konuk olarak katılacak olan oyuncu Uzman'ı kadrodan çıkardı. Oğuzhan Uğur, İrem Derici ve Eypio'yu konuk alarak Bursa, İstanbul ve İzmir'de sahne alacak.