. Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı.

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve binlerce sevenleri katıldı.Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | VideoBerk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine nazar boncuklu beyaz şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi.Baba Nezih Bayındır ise oğlunun tabutuna eğilerek oğlum bizi bırakıp nereye gidiyorsun bak binlerce arkadaşın gelmiş senin ne işin var bu tabutta diyerek gözyaşı döktü.Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alınmasının ardından babası ve ağabeyi ile arkadaşları tarafından omuzlara alınan Berk Bayındırın tabutu cenaze aracına kondu.Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.