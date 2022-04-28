. Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı.
  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’da Rezidanstan düşerek hayatını kaybeden BETA lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami’inde düzenlenen törenle binlerce seveni tarafından son yolculuğuna gözyaşları ile uğurlandı.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:01 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve binlerce sevenleri katıldı.

Ünlü Rapçi Beta Berk Bayındır'ı son yolculuğuna binlerce seveni uğurladı | Video

Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine nazar boncuklu beyaz şapkası konuldu. Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi.

Baba Nezih Bayındır ise oğlunun tabutuna eğilerek oğlum bizi bırakıp nereye gidiyorsun bak binlerce arkadaşın gelmiş senin ne işin var bu tabutta diyerek gözyaşı döktü.

Rapçi Berk Bayındır son yolculuğuna uğurlandı.

Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılındı, helallik alınmasının ardından babası ve ağabeyi ile arkadaşları tarafından omuzlara alınan Berk Bayındırın tabutu cenaze aracına kondu.

Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
İzmir'de ibelediye otobüsü, alev alev yandı!
Kaos sevdalıları yine devrede! 117 isim Gezi Parkı olaylarının desteklendiği yazıya imza attı!
PKK kampından İBB'ye transferde gerçekler ortaya çıktı! Yasaya rağmen bunu yapmadan işe almışlar...
Pegasus çalışanlarından Kadir Gecesi'ne büyük saygısızlık! İçkili eğlence ile Müslümanları hedef aldılar
Rus gazeteciden İngiltere'ye canlı yayında tehdit: Sizi bitirmeye bir 'şeytan' yeter
CHP'li Tunç Soyer'in skandalları bitmiyor! Maaş bağladığı PKK'lı Prof'un arkadaşlarını da besleyecek
Rusya'dan peş peşe korkutan açıklamalar geliyor: Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilir
Terörist cenazesine katılmak isteyen HDP ve DBP'lilere izin verilmedi!
TOKİ'den Akşener'e cevap
Amerika'dan flaş karar! Suriye'deki iki üssü yeniden faaliyete geçirecek!
Başkan Erdoğan'ın verdiği iftara katılan azınlık temsilcilerinden övgü dolu sözler: Tam bir halk adamı!
İtalyan Posta Teşkilatı'nı soydular! Paranın izi Türkiye'de bulundu
CHP eski Milletvekili Sapan: Kaset kumpasının FETÖ işi olduğunu en başında söyledim
Kızıl Soros'u savunan Ali Babacan'ın Gezi Parkı çelişkisi: Fırıldaklığın tarihini yazıyor
CHP'li Mehmet Sevigen bombayı patlattı! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun isyanı Belediye Başkanlarına...'
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'a kritik ziyaret!
Bakan Dönmez: 'Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler'
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
Kanada Parlamentosundan Ukrayna hakkında karar: Rusya'nın saldırısı 'soykırım' olarak nitelendi
Bilim insanlarından Marmara için müsilaj açıklaması: Bulguya rastlamadık
Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Instagram'da yine değişiklik vakti! Kullanıcıların gönderileri...

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Tatile çıkacaklara önemli uyarı! Tespit edilen kişilere ağır ceza geliyor

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

Rusya ile ABD arasındaki kritik takas gerçekleşti! Eski asker ile pilot...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

2,8 milyon dolarlık NFT soygunu akıllara durgunluk verdi! Dikkat çeken Instagram detayı...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Bayburt'ta iffet anıtı! 'Kadınlar namuslarını korumak için...

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Bayramda hava durumu nasıl olacak?