. Perihan Savaş'ın nişan telaşı!
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Perihan Savaş'ın nişan telaşı!

Son olarak 'El Kızı' adlı dizide rol alan Perihan Savaş'ın oğlu Savaş Zafer, geçen kasım ayında sevgilisi Melis Ketenci’ye sürpriz yaparak evlilik teklifinde bulunmuştu. Düğün hazırlıklarına başlayan ikili, anneleri Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Zafer, düğün tarihi ile ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 28.04.2022 - 10:12 Güncelleme: 28.04.2022 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Perihan Savaş’ın 1995’te hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer’den olan oğlu Savaş Zafer (26) geçtiğimiz eylül aynıda üniversiteyi bitirmişti. Mezuniyet töreninde Zafer'i annesi ve ablası Zübeyde Melek Akkaş yalnız bırakmamıştı.

Mutlu aile bu özel andan fotoğrafları sosyal medyada paylaşmıştı. 65 yaşındaki Perihan Savaş, bu gönderinin altına, "Nihayet mezun olduk aslan parçam" notunu düşmüştü.

ABLASINA TEŞEKKÜR ETTİ

Savaş Zafer ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ablası Zübeyde Melek'e teşekkür edip, "Senin yüzünden bitirdim, bak sayende demiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

FANUSTA EVLİLİK TEKLİFİ

1987-1995 yılları arasında evli kalan Perihan Savaş-Yılmaz Zafer çiftinin oğulları kasım ayında evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Uzun süredir birlikte olduğu dijital içerik üreticisi Melis Ketenci’ye yüzüğü takmıştı.

Kar küresi şeklinde bir fanus içinde evlenme teklif eden Savaş Zafer’in bu anlarını paylaşan Perihan Savaş paylaşmıştı. Usta oyuncu, güzel haberi; “Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım” diyerek duyurmuştu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Perihan Savaş ve Şule Ketenci ile birlikte önceki gün Nişantaşı'nda alışverişe çıkan Savaş Zafer ve Melis Ketenci, nişan için hazırlıklara başladı. Mağazaları gezen dörtlü, alışveriş sonrası soluğu dinlenmek için bir mekânda aldı.

"DÜĞÜN TARİHİMİZ BELLİ DEĞİL"

Gazetecilere poz veren dörtlü, nişan için alışverişe çıktıklarını söyledi. Savaş Zafer, “Düğün tarihimiz henüz belli değil. 27 Mayıs’ta isteme 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık” diye konuştu.

İKİ ÇOCUĞU VAR

Öte yandan Perihan Savaş'ın 1979-1982 yılları arasında evli kaldığı İbrahim Tatlıses ve 1995 yılında kaybettiği Yılmaz Zafer ile birlikteliklerinden Melek Zübeyde Tatlı ve Savaş Zafer olmak üzere iki çocuğu var.
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