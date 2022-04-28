Özcan Deniz'den evlilik teklifi!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, uzun süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılandığı davadan beraat eden ve Aktan'ı affettiğini söyleyen Özcan Deniz; bir süredir kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor. Özcan Deniz, sevgilisine geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi etmişti. Müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyuran Dadgar, tektaş yüzüğünü paylaşmayı da ihmal etmemişti. İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar'da stant açtı. Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum" yanıtını verdi. Peki; Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? İşte tüm ayrıntılar…

Özcan Deniz'den evlenme teklifi alan Samar Dadgar, stant açtığı TOG Bazar etkinliğinde tektaşıyla dikkat çekti.



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Bir süredir Özcan Deniz'le aşk yaşayan İranlı modacı Samar Dadgar, Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın geleneksel olarak düzenlediği alışveriş şenliği TOG Bazar'da stant açtı.



Tektaş yüzüğüyle dikkat çeken Dadgar, basın mensuplarının evlilik sorularına "Yeni yılın ilk saatlerinde Kıbrıs'ta evlilik teklifi aldım. Çok mutlu oldum ama bu yaz düğün yok" yanıtını verdi.



TARZINI BEĞENİYORUM



Samar Dadgar'a Özcan Deniz'le çıktıkları Kapadokya tatili de soruldu. "Çok güzel geçti.



'Asmalı Konak'ın çekildiği konağın önünden de geçtik. Balona ise binmedim, çünkü yükseklik korkum var" diyen genç modacı, sevgilisinin tarzını nasıl bulduğu sorusunu da şöyle yanıtladı:





"Çok güzel giyiniyor. Tarzını çok beğeniyorum. Arada sırada fikir de veririm."



Tektaş yüzüğü ve pembe kıyafetiyle dikkat çeken Samar Dadgar, Özcan Deniz'in giyimine karışıp karışmadığı sorulunca "Dekolteli ve mini elbiseleri onaylıyor" dedi.



Öte yandan; Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, son dönemde özellikle özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelmeyi başarıyor.



49 yaşındaki şarkıcı Özcan Deniz'in, eski eşi Feyza Aktan'ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mahkeme, Özcan Deniz'in beraatına karar verdi.



8 Mart'ta bir mekanda sahneye çıkan Deniz, yaşananların ardından Feyza Aktan'ı affettiğini söylemişti. Uzun süredir 26 yaşındaki modacı Samar Dadgar ile aşk yaşayan Deniz'den sürpriz bir hamle de gelmişti.



EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ



Uzun süredir kendisinden 23 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşayan Dadgar, sosyal medya hesabından tektaş yüzükle fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifi aldığını müjdelemişti.



Deniz ile bu zamana kadar çekilmiş romantik anlarını bir video haline getiren modacı, "Hediye gibi geldin hoş geldin" yazarak Özcan Deniz'i etiketlemişti.



Genç modacının paylaşımını yorumlara sınırlandırması da dikkatlerden kaçmamıştı.



Özcan Deniz ise sevgilisinin paylaşımına sessiz kalmıştı.





Özcan Deniz ile Samar Dadgar şimdilerde Kapadokya'da ön balayında.



Romantizmin doruklarına çıkan Özcan Deniz ile genç aşkı paylaşımları ile düşman çatlattı.



Samar Dadgar nişanlısı Özcan Deniz ile aşk pozlarını ardı ardına paylaşırken havuz keyiflerini de es geçmedi.



İşte Özcan Deniz ile 23 yaş küçük İranlı sevgilisinin Kapadokya tatilinden pozları...



Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Samar Dadgar, havuzdan ve otelden kareleri de takipçilerinin beğenisine sundu.





Evlilik öncesi tatile çıkan ikili, kaldıkları otelde bol bol fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.



Özcan Deniz, Nurgül Yeşilçay ile başrol oynadığı Asmalı Konak'ı da ziyaret etti.



Özcan Deniz ile genç aşkının pozları sosyal medyada büyük ilgi gördü.



İkilinin düğün tarihi merak konusu oldu.



İSTENMEYEN GELİN İLAN EDİLDİ



Feyza Aktan'dan sonra Samar Dadgar ile aşk yaşamaya başlayan Özcan Deniz'in annesinden veto yediği ileri sürülmüştü.



Oğluyla yaşadığı evden ayrılan anne Deniz'in "Bu ilişkiye rızam yok" dediği söylenmişti.



Öte yandan 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Özcan Deniz, kendisinden 24 yaş küçük sevgilisi Samar Dadgar'la geçen günlerde Nişantaşı'nda görüntülenmişti.



Genç sevgilisiyle kol kola girip, poz vererek son dönemde ilişkisi nedeniyle arasının açıldığı iddia edilen ailesine adeta cevap veren sanatçı, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etmişti.



DUYMAZLIKTAN GELDİ!



İkili sorulardan kaçmak için birkaç adım ötedeki araçlarına kendilerini attı. Şarkıcı, ilişkisi nedeniyle ailesiyle arasının açıldığı soruları üzerine otomobilinin camını kapattı.



Özcan Deniz ile sevgilisi Samar Dadgar ne zaman evleniyor? Özcan Deniz'den evlilik teklifi geldi! Samar Dadgar ayrıntıları açıkladı

Diğer yandan; Feyza Aktan'dan olaylı boşanan Özcan Deniz, şimdilerde kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı Samar Dadgar ile aşk yaşıyor.



EVLENMEDEN ÖNCE DE SEVGİLİYMİŞ



Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in evlenmeden önceki sevgilisi olduğu iddia edildi.



Seren Serengil, Özcan Deniz'in annesinin o zamanlar bu ilişkiye karşı çıktığını söyleyerek, "Bu diğerinden daha beter diyerek oğluna küstü. Annesinin yaşadığı şahit olduğu bir şeyler var" dedi.



OĞLUNU ENGELLEDİ



Öyle ki; ilişkiyi onaylamayan anne Kadriye Deniz, iddiaya göre oğluyla yaşadığı evi terk etmiş, oğlunu sosyal medyadan da engellemişti.



