Işın Karaca: Mide bulandırıyor!

Uzun süredir ortalarda görünmeyen şarkıcı Işın Karaca, önceki akşam sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile gittiği bir mekan çıkışı görüntülendi. Gülşen'in sahne kostümleriyle ilgili sözleri sorulan Karaca, bir kez daha çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, geçtiğimiz aylarda meslektaşı Gülşen'in sahne kostümüne verdiği tepkiyle gündeme gelmişti. İzzet Yıldızhan'ın 'Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye! Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da çıkmasınlar bir zahmet' açıklamalarının ardından sahneye iddialı bir kıyafetle çıkan Gülşen, Karaca'yı kızdırmıştı.



'BU KADARI FAZLA!'



Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına konuşan Işın Karaca, Gülşen'in çok konuşulan sahne kıyafetini eleştirmiş ve şu şöyle konuşmuştu:



Ben de kız annesiyim. Türkiye'de sanat yapıyorum. Her şeyin dozajını çok net bilmek gerekiyor hayatta. Yanındaki 3-5 marjinal insana inanıp da 'Haydi bu çok güzel oldu, bunu da magazine taşıyalım' demekle olmuyor bazı şeyler. Bir kariyer var önümüzde. Gülşen çok özel bir kız, kendi besteler yapan, buna ihtiyacı olmayan bir insan. Mesele şu, ben bunu 10 yaşındaki kızıma atıp normalleştirebilir miyim? Yani bu değil, normalleştiremezsin bu kadarını! Bu kadarı fazla!



'VÜCUDU DEĞİL, AKLIYLA İŞ YAPACAK'



'Karaca, ardından 'Sen Ben Aşk' parçasının tanıtımı için verdiği derin yırtmaçlı pozu eleştirilip, 'Bir kız annesi olarak çocuğunuz onayladı mı?' sorusu yöneltilince, 'Bir kadın etten ibaret değildir. Vücudu değil; aklıyla iş yapacak' yanıtını vermişti.



SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ



Ünlü isim, tüm bunların ardından geçtiğimiz akşam sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile bir balıkçıdan çıkarkan objektiflere yansıdı. Renkli kıyafetleri ile dikkat çeken Karaca, yeni çıkardığı albümle bir numaradaki yerini aldığını dile getirirken; sahnelerinin de tam gaz devam etiğini söyledi.



İzmir'e yerleştiğini belirten şarkıcı, mutlu olduğunu dile getirdikten sonra, 'İzmir ile İstanbul arasında gidip geliyoruz. İstanbul hayatın kalbi. Böyle çok iyiyiz. Bir baskı yok Can ile, çok mutluyuz sahnede. Evde, her yerde beraberiz. Can çocuk istemiyor, daha ne isteyebilirim ki' dedi. Karaca'nın bu sözlerinden sonra, kahkahalar havada uçuştu.



'BİZİM ÖRF VE ADETLERİMİZ VAR'



Gülşen'in çok konuşulan sahne kostümlerini hedefe alan açıklamaları sorulan 49 yaşındaki Işın Karaca, 'Ben bir kuyuya taş attım altı hafta önce; benim bir şey yapmama gerek kalmadı, herkes bir şey yaptı. Şunu söylemek istiyorum, bizim örf ve adetlerimiz var. Ben de sahneye çıkıyorum, dekolte giyiyorum. Bunun sadece bir dozajı olduğunu söyledim. Kim ne isterse onu giysin ama çocuklarımız var. Saçma sapan şeyler, artık bunlar mide bulandırıyor. Yani Aleyna İngilizce şarkı söyledi, en iyi dil edebiyatla söyle bunu. Ben çok iyi biliyorum, ben de dil edebiyat mezunuyum. Bizim büyüklerden öğrendiğimiz bu değildi. Ben Sezen Aksu, Ajda Pekkan öğrencisiyim, böyle şeyler görmedik. Sanatçı topluma yön verendir' şeklinde konuştu.



'KADININ ETİ BU KADAR MI UCUZ?'



Karaca, 'Bir kesim de bunu kadına şiddet olarak görüyor, sizin söylemlerinizi' sözlerine ise, şu ifadelerle cevap verdi:



Kadının eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil. Kadınlık ve çocuklar için bu kadar mücadele eden kim var hâlâ ülkemizde? Kendi torununu istismar eden insanlar görüyoruz, çok çirkin ve çok canımızı yakan konular. Ve elimiz kolumuz da bağlı bu konularda...



'ALLAH'IM SEN KİMSEYİ EVLADININ CEHALETİ İLE SINAMA'



Öte yandan Aleyna Tilki, önceki aylarda kendisinden yaşça büyük iş insanı Haldun Demirhisar ile iki kez görüntülenenince, ikili hakkında aşk dedikoduları çıkmıştı. Işın Karaca da sosyal medya paylaşımıyla konuya dahil olmuştu.



Tilki'nin, 'Aşk haberleri doğru değil, zaten hepinize gereken açıklamayı yapacağım. Ama dediğiniz bir durum yok, hepsini konuşacağız' açıklamasının ardından Karaca, 'Susayım diyorum! Sonra ekrandaki kız çocuğunun zavallılığını görünce utançtan içim çekiliyor! Allah'ım sen kimseyi evladının cehaleti ile sınama!' mesajını paylaşmıştı.



'O DA BİR ANNE'



Ünlü şarkıcının bu paylaşımı sonrası gözler Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e çevirilmişti. Öztel, yaptığı açıklamada, 'Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece o da bir anne, bunu dile getiriyorum' ifadelerini kullanmıştı.