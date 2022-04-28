. İnatçı babaya 4’üncü veto! Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor!
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İnatçı babaya 4’üncü veto! Tülin Şahin ile kızının babası Pedro De Noronha arasında sular durulmuyor!

Tülin Şahin ile Pedro de Noronha arasında yaşananlar magazin gündemine bomba gibi düştü. Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasında sular durulmuyor. Pedro de Noronha, iki yaşındaki kızının annesi Tülin Şahin tarafından kendisine gösterilmediği için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, Şahin hakkında dördüncü kez tazyik hapsi talebinde bulunan iş insanının isteğini yine reddetti

Ekleme: 28.04.2022 - 09:29 Güncelleme: 28.04.2022 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Tülin Şahin ile eski sevgilisi ve kızının babası Pedro de Noronha arasındaki sular durulmuyor.

Noronha, iki yaşındaki kızı Siena Leyla'nın annesi tarafından kendisine gösterilmediği için bir kez daha mahkemeye başvurdu.

İş insanı, Tülin Şahin'e tazyik hapsi cezası verilmesini istedi. Mahkeme, Şahin hakkında dördüncü kez aynı talepte bulunan iş insanının isteğini yine reddetti.

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