Erhan Yazıcıoğlu: Kızımın kakasını yedim

Ünlü oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, kızının kakasını nasıl yediğini ayrıntısıyla anlattı.

90'lardaki "Seç Bakalım" yarışmasıyla tanınan yılların deneyimli tiyatro oyuncusu ve sunucusu Erhan Yazıcıoğlu, Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu.



Oyuncu 'Dur bi dinle' programında kızının nasıl kakasını yediğini anlatınca Armağan Çağlayan şoke oldu.



"Vallahi yedim"



Yazıcıoğlu'nun ilk eşinden olan kızları Begüm ve Burçak'tan bahsedilince konu kızının kakasını yiyip yemediğine geldi.



Olayın nasıl gerçekleştiğini oyuncu "Annesi lavaboda k.çını yıkıyor Begüm'ün. 'Senin ben b.kunu yerim' dedim. Biraz da aramız limoniydi eşimle. 'Aman sen de bu ne sevgi' dedi. 'Gel ye de göreyim' dedi. Bu bana söylenir mi? Aldım ve yedim hocam! Vallahi yedim.



Yani o sevgiden değil de hanımefendiyle aranız gergin olduğu için sinirden.." dedi.







